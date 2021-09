Vandaag lanceert VEJA de limited edition collectie met het kleurrijke en creatieve Make My Lemonade. De collectie bestaat uit drie verschillende stijlen voor volwassenen en twee stijlen voor kinderen. Het in 2015 door Lisa Gachet opgerichtte label, Make My Lemonade, staat vooral bekend om haar DIY projecten en limited edition collecties.

De Veja x Make My Lemonade collectie bestaat uit:

De V-10 voor volwassenen - gemaakt van leer en suède. Bij elk model worden twee verschillende veters geleverd, gemaakt van 100% organisch katoen.

De V-10 Mid met bandjes voor kinderen - gemaakt van suède en chrome vrij leer. Gelooid met een innovatief systeem, dat meer ecologisch te werk gaat, is het model lichter en zachter dan ooit.

De zolen van de modellen zijn verrijkt met rubber uit de Amazone. De VEJA X Make My Lemonade samenwerking is gemaakt in Brazilië. De Veja x Make my Lemonade limited edition is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de adviesprijs van €140,- euro op de website.