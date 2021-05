VEJA en Malika Favre bundelen hun krachten en brengen dit seizoen kleurrijke sneakers uit in de kenmerkende popart-stijl van Malika Favre. De illustrator staat bekend om haar gedurfde en minimale, kleurrijke stijl die in onder andere tijdschrift The New Yorker te zien was. Voor deze samenwerking lanceren VEJA studio en Malika Favre een zeefdruk canvas ingelijst in het Nova High model van VEJA. De Nova High is gemaakt van biologisch katoen en rubber uit de Amazone voor de zolen.

Malika Favre ontwierp een spreeuwende schoonheidsprint waarbij blauw en bloedrood langs het VEJA-logo spelen en het in de vorm van unieke lippen veranderen. VEJA x Malika Favre is ook beschikbaar voor kinderen met de Esplar-klittenband in chroomvrij-leer.