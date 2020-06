Vind je fashion match met Fit Swap

Uit de behoefte aan het op een leuke en makkelijker manier vinden van unieke street-, vintage- en designeritems, is de app Fit Swap ontstaan. Fit Swap is een businessconcept dat is bedacht door TMO-studenten Isabelle van den Broek en Fleur Vermeule. Binnen hun opleiding volgen zij de z.g. Ondernemerschapleerlijn waarbinnen innovatieve fashionconcepten worden ontwikkeld. De studenten hopen met Fit Swap kans te maken op de Meester Koetsier Award die in juli zal worden uitgereikt. Deze award maakt het mogelijk om Fit Swap verder te ontwikkelen en te vermarkten.

Over Fit Swap

Met de Fit Swap app swipe je tussen jouw potentiële fashion matches. Match gevonden? Dan kun je kleding ruilen, kopen of verkopen. Je kan je al registreren op de website, www.fit-swap.com en aanmelden voor de app. Het prototype van de app wordt nu ontwikkeld. Het doel is de Fit Swap app in de App Store krijgen, daarom zijn de twee studenten hard op zoek naar investeerders die hen kunnen helpen.

Nieuwsgierig?

Neem een kijkje op www.fit-swap.com, Instagram @FitSwapnl, én bekijk de video