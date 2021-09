Vingino lanceert wintercollectie met olympisch kampioen Kiran Badloe

Een lijn voor kids die niet terugdeinzen voor een beetje avontuur

De 27-jarige windsurfer Kiran Badloe staat liever op een plank dan dat hij op de bank zit. En terecht, want afgelopen zomer won hij met zijn allergrootste passie zelfs olympisch goud. Vingino en Kiran lanceerde onlangs hun wintercollectie waarmee ze niets liever willen dan kids stimuleren in comfy kleding de buitenlucht op te zoeken. The world is yours to explore!

When in doubt, get out

Kiran voelt zich het meest levend, gelukkig en energiek als hij buiten is. Het liefst op het strand. Surfend over wilde golven met de zon brandend op zijn rug. Met deze collectie willen Vingino en Kiran kids stimuleren ook vaker een frisse neus te halen. Samen met vrienden op avontuur in de buitenlucht, in een daarvoor bestemde outfit om vervolgens thuis met een kop warme choco weer op temperatuur te komen. Is er een betere manier om de herst- en winterdagen door te brengen?

Beeld: Vingino

Comfy items volgens de laatste trends

Kiran houdt wel van een beetje avontuur en samen met Vingino is het gelukt om de nieuwste kids fashion trends te combineren met een outdoor look & feel. De meest voorkomende kleuren in de collectie zijn groen en roestbruin en daarmee waan je je meteen in het bos! Naast een aantal comfy lange mouwen shirts en sweaters met nature inspired artworks, vind je in deze collectie ook een ideale outdoor jas en een bodywarmer. Beide ideaal af te stijlen met een matchende beanie; halfbevroren oren zijn voorgoed verleden tijd. Het outhakkersblousje én een blouse met legerprint mochten natuurlijk ook niet ontbreken in deze stoere wintercollectie.

Details voor Daredevils

Alleen de oplettende kijker met oog voor detail zal het zien: het speciaal ontworpen Vingino x Kiran logo bestaat uit drie windsurf zeiltjes. Het logo komt terug op verschillende items uit de collectie en dient meteen als een subtiele, vriendelijke reminder wanneer er toch weer te lang naar een schermpje gekeken is. Hup hup, lekker naar buiten! Ook Kiran’s persoonlijke handmove na het overmeesteren van de zee, komt terug op verschillende shirts en sweaters. Hoe cool!

Shoppen?!

De Vingino x Kiran collectie is sinds begin september te shoppen in één van de Vingino winkels of online. Is jouw kind liever buiten dan binnen? Check dan zeker even deze lijn. Avontuur gegarandeerd!