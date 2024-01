Wat doet een Materiaalproductiespecialist bij ASICS

In de dynamische en continu veranderende wereld van mode is de rol van een Materiaalproductiespecialist van cruciaal belang. Deze functie combineert creativiteit met pragmatisme en richt zich op de selectie, ontwikkeling, en evaluatie van materialen voor specifieke toepassingen. Linda Bulic, die in november 2023 bij ASICS is gestart als Materiaalproductiespecialist, vertegenwoordigt het essentiële belang van deze functie in de industrie.

Materiaalspecialisten zoals Bulic zijn verantwoordelijk voor een breed scala aan taken die cruciaal zijn voor het productieproces. Hun dagelijkse werkzaamheden omvatten uitgebreid onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande materialen, het beoordelen van hun doeltreffendheid, het uitvoeren van computersimulaties, en het analyseren van gegevens om de materiaalkwaliteit te verbeteren. Zij vormen de cruciale schakel tussen de operationele behoeften en het eindproduct, waarbij ze garanderen dat elk materiaal naadloos aansluit bij het beoogde gebruik.

In haar functie bij ASICS EMEA in Hoofddorp brengt Bulic haar omvangrijke ervaring en expertise mee. Haar rol is veelzijdig, van het uitvoeren van onderzoek en ontwikkelen van innovatieve materialen tot het verkennen van recyclingmethoden. Ze werkt nauw samen met leveranciers, overziet kostenbeheer en de commercialiseringsprocessen, en waarborgt dat de gebruikte materialen niet alleen van de hoogste kwaliteit zijn, maar ook duurzaam.