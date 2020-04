Winkelen op afstand met Scotty zorgt voor persoonlijk contact

Studenten Djazz van Zon en Leroy Nouwen van TMO Fashion Business School gaan pilots uitvoeren met high tech innovaties om retailers in deze enorm zware tijd te helpen. Een van die innovaties is de Telepresence Beam-robot, een desktop op wieltjes die bestuurbaar is door middel van een laptop. Met deze robot – in de TMO-volksmond Scotty genaamd – gaan de studenten pilots doen om tot service-proposities te komen die de fysieke retailer helpen om ook gedurende de #blijfthuis campagne klanten te servicen. De Telepresence Beam-robot maakt het mogelijk dat klanten vanuit huis virtueel in de winkel worden ‘opgebeamd’ zodat de klant onder begeleiding van een deskundige personal shopper kan winkelen op afstand.

Aanleiding voor dit experiment is een onderzoeksvraag van fashionretailer Mulder Mode uit Waddinxveen aan het TMO DevelopmentLAB, het expertisecentrum van de hogeschool. Mulder Mode houdt zijn winkel open tijdens de crisis maar wil voor al zijn klanten zichtbaar blijven en meerwaarde creëren. Mulder is op zoek gegaan naar nieuwe concepten zoals het samenstellen en verzenden van kledingboxen. Nu is daar de Telepresence Beam aan toegevoegd. Eigenaar John Mulder is blij met het experiment: ‘Met TMO-studenten gaan we een nieuw businessmodel voor Mulder Mode testen dat ook als pilot kan dienen voor andere retailers. Het thuis winkelen krijgt met Scotty een nieuwe dimensie; meer beleving en contact met de lokale retailer. De verwachtingen zijn hooggespannen!’

Foto: John Mulder met Scotty.