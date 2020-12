WITLOFT lanceert duurzame denim collectie

Een primeur voor Nederlands bekendste schortenmerk WITLOFT, het merk breidt de huidige collectie uit en komt met een duurzame lijn denim schorten. Hiervoor heeft het merk zijn krachten gebundeld met het meest duurzame denim merk van Nederland: MUD Jeans, een voorbeeldbedrijf voor de circulaire economie. Samen streven ze naar een betere wereld met minder afval.

Een duurzaam geproduceerde collectie

Ieder denim schort is gemaakt van virgin biologisch katoen gemengd met gerecycled katoen van oude jeans. Daarnaast zijn ze door de authentieke denim knopen volledig verstelbaar bij zowel de nek als de taille. Kortom, schorten van hoogwaardige kwaliteit duurzame denim waarmee je op een verantwoorde manier de show steelt.

Deze eerste collectie bestaat uit 9 unisex handgemaakte denim schorten. Een lang schort, een kort schort en een sloof en ieder model is verkrijgbaar in drie kleuren: light blue denim, mid blue denim en black denim. De schorten zijn speciaal ontworpen voor de horeca, (thuis)koks, denim liefhebbers, barista’s, kappers óf sustainable kookfanaten. Voor iedereen die niet bang is om zijn handen én schort vies te maken, maar deze vervolgens wel lekker in de was wilt gooien!

Een nieuw hoofdstuk voor WITLOFT

WITLOFT staat al jarenlang bekend als hét Nederlandse leren schortenmerk dat je over de hele wereld kan vinden bij de mooiste kookzaken en warenhuizen. Het iconische ontwerp van de leren schorten bleek al snel favoriet bij gerenommeerde internationale chefs en gerespecteerde thuiskoks. Het merk is onlangs aan een nieuw hoofdstuk begonnen nadat Mark Suurbier van het kookgerei-merk COMBEKK het overnam. "COMBEKK werkt enkel met 100% gerecyclede materialen en heeft grootse circulaire plannen, waarin WITLOFT uiteraard mee wordt genomen. Een samenwerking met MUD jeans is daarom een logische, maar vooral een prachtige eerste stap richting een duurzame wereld voor het schorten merk."