Xandres Herfst/Winter 2025: Een ode aan tijdloze elegantie

Dit seizoen zet Xandres de toon met rustige kleuren, sterke lijnen en moderne klassiekers. De herfst/wintercollectie 2025 combineert vertrouwde warmte met discrete verfijning – en maakt van klassiek een duidelijk fashion statement. Xandres brengt blazers, mantels en knitwear met een frisse esprit naar het nu – clean, vrouwelijk en altijd een beetje verrassend.

Klassiek dat blijft. Moderniteit die inspireert.

Mantel-silhouetten van edele wol, zachte cashmere kwaliteiten en nauwkeurig gesneden blazers geven de looks structuur en zelfvertrouwen. Elk stuk is zorgvuldig vervaardigd: de luxueuze materialen en het fijne kleermakerswerk combineren comfort met elegantie, terwijl de heldere silhouetten een elegante basis creëren die de persoonlijkheid van de draagster subtiel benadrukt en haar tegelijkertijd ruimte laat voor eigen interpretaties.

Xandres FW25. Credits: Xandres

Kleuren die expressie geven

Het kleurenpalet reikt van warme neutrale tinten zoals camel en mocha via grafiet tot diep rood en subtiele metallic accenten, die een zekere energie en spanning in het spel brengen.

Xandres FW25. Credits: Xandres

Mode die verhalen vertelt

Xandres richt zich op vrouwen die een statement maken, hun elegantie beleven en zich laten inspireren door klassiekers – zonder in te boeten aan moderniteit. De herfst/winter 2025 collectie bewijst hoe spannend tijdloze mode kan zijn: stukken die zowel sterk als veelzijdig zijn, comfort en structuur verenigen en elke draagster de mogelijkheid bieden haar elegantie opnieuw te definiëren. Ze begeleiden niet alleen, ze vertellen verhalen – tijdloos, zelfverzekerd en vol expressie.

Xandres FW25. Credits: Xandres

