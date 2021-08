Y.A.S A/W21: het seizoen van bloemenprints, kabeltruien en pufferjassen

Zoals we gewend zijn van Y.A.S, ademt ook de nieuwe najaarscollectie zachtheid en verfijning uit. Jaren 70 kleuren, ballonmouwen en taille-accenten benadrukken jouw vrouwelijkheid, terwijl interessante texturen en prints zorgen voor een eigenzinnige touch. Dankzij de show-collectie steel jij de spotlights met glanzende stoffen en rijk zwart.

Powerdressing met een zacht kantje, dat is de nieuwe najaarscollectie van Y.A.S in een notendop. In een grijs of warm bruin pak met jaren 70 pantalon op enkelhoogte, straal je kracht en zelfvertrouwen uit, maar evengoed doe je dat in een opvallende jurk. De collectie biedt dan ook een hoop statement dresses aan om uit te kiezen. Door jouw nieuwe favoriete jurk te layeren met chunky knitwear en stoere outerwear, geef je uiting aan jouw eigen unieke stijl deze herfst.

LEREN ROK

De combinatie van jurken en wollen vestjes of truien is dé styling tip bij uitstek tijdens het frissere tussenseizoen. Een geruite midi-jurk met pofmouwen en ruches krijgt een eigentijdse look door er een loszittende zwarte vest boven te dragen. Of ga voor een midi-jurk met bloemetjesprint – dankzij zwarte accenten is de print volledig herfstproof. Maak de outfit compleet met een grijze vest met visgraatmotief en korte mouwen. Wie in plaats van een jurk liever kiest voor een rok, heeft ook keuze te over: favorieten zijn o.a. een middellange bloemetjesrok met smoktextuur, een a-lijn leren model of een off white minirok.

GRANDPA VESTEN

Y.A.S pakt groots uit met knitwear. Naast neutrale jaren 70 kleuren zoals beige en bruin, zien we dit seizoen ook opvallendere tinten zoals paars, lila en zelfs koraal. Chunky kabeltruien zijn ideaal voor een ontspannen look, terwijl grandpa vesten zonder mouwen een fijne dosis stoerheid toevoegen aan vrouwelijke jurkjes en rokken. Maar ook meer getailleerde knitwear is in trek – wat dacht je bijvoorbeeld van een lichtbruine peplum cardigan met elastiek bij de taille en bloemetjesknopen? Ook een polo in trendy roestkleur is een verrassende toevoeging aan je knitwear verzameling dit najaar.

FUNKY ANIMAL PRINT

Naast bloemenprints (in najaarskleuren zoals paars, mosterdgeel en zwart) en ruitjes (ook passend bij het seizoen dankzij tinten als zwart, bruin en wit), pakt Y.A.S uit met animal prints. Zo zie je de zebraprint – in een bruine/zwarte uitvoering – op onder meer een maxi jurk van semi doorschijnende stof, met een hoge kraag en details op de schouders. Maak je najaarslook compleet met modieuze outerwear. Kies voor een rechte blazer met dubbele knopen, een elegante wollen mantel met pofmouwen of een knielange lila pufferjas

SHOWCOLLECTIE: CLASSY ÉN SPEELS

Some glitter & glamour - Y.A.S ten voeten uit. De showcollectie laat je stralen tijdens feestelijke momenten in jurken die zowel classy als speels zijn. De geliefde bloemetjesprint uit de hoofdcollectie krijgt een metamorfose dankzij een glanzende stof, een vierkante hals en een split. De marmertrend duikt op in je kledingkast in de vorm van een manteljurk met driekwartmouwen en een riem. Naast kleurrijke jurkjes in lila en zachtroze, mag natuurlijk zwart niet ontbreken in jouw partygarderobe. Of je nu gaat voor een mini-jurk met semi-transparant bovenstuk, een jurk met fluweelachtige uitsneden op de mouwen of een korte jurk met pailletten: zwart zorgt steeds voor een chique look.

OVER Y.A.S

Y.A.S – Your Apparel & Style – is een Deens modemerk dat werd opgericht in 2013 en deel uitmaakt van van de BESTSELLER A/S familie. Het merk biedt vrouwen een uitgebreid assortiment aan: van gedurfde stuks voor elke dag tot eyecatching gelegenheidskleding- en jurken – eenvoudig gezegd: gedurfde stijlstukken, onmisbare klassiekers en eigentijdse essentials. Iedere collectie is ontworpen om te evolueren door seizoenen en trends en laat zich kenmerken door hoogwaardige stoffen, handgetekende en kleurrijke prints. Met een uniek assortiment aan gesofisticeerde en modieuze items, inspireert Y.A.S vrouwen om uniek en bewust door het leven te gaan.