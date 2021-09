ZENGGI FW21: Omdat stijl langer meegaat

“Wij geloven in slow fashion. Wij staan voor tijdloos design en duurzame producten. Daarom presenteren we een collectie met items die eindeloos te combineren zijn, passend bij iedere gelegenheid. We streven ernaar om stijlen te creëren die seizoen na seizoen meegaan en waarmee je je bestaande garderobe aanvult. Waarom? Omdat stijl langer meegaat.”

Duurzaamheid zit ingeweven in het DNA van ZENGGI. “Duurzaamheid staat aan de basis van alles wat we doen”, vertelt Karen Kämena, ontwerpster bij ZENGGI. “We maken er substantiële stappen in en dat willen we graag kenbaar maken. Daarom hebben we het sustainability-aspect uitgewerkt en gecommuniceerd. We vinden het belangrijk dat onze verkopers helder aan de klant kunnen uitleggen wat we doen, zodat zij dit ook weer aan de eindklant kunnen overbrengen.”

Style over Fashion

“Ons uitgangspunt is Style over Fashion”, gaat Karen verder. “Dat gaat over het ontwikkelen van een persoonlijke stijl en over een evaluerende garderobe. Onze collecties zijn zo opgebouwd dat je nieuwe items gemakkelijk met items uit vorige collecties kunt combineren. Met één nieuw stuk kun je vaak al een compleet nieuw silhouet creëren. Natuurlijk blijven we wel steeds verrassen. The bottom line is dat alles mixt en matcht, waardoor een duurzame garderobe ontstaat.”

Responsible in every way

Duurzaamheid gaat natuurlijk ook over duurzame materialen, en ook op dat vlak zit ZENGGI niet stil. Karen: “In deze collectie hebben we een flink aantal nieuwe materialen en kwaliteiten gebruikt, zoals een Soft Merino Lamswol die met de Responsible Wool Standard is gecertificeerd, een Recycled Cashmere, een Recycled Wool Alpaca Mix en Eco Vero. De Responsible Wool Standard is een streng wereldwijd keurmerk dat niet alleen over mensen- en dierenwelzijn gaat, maar ook over zaken als landmanagement, biodiversiteit en het voorkomen van erosie en ontbossing. Wist je bijvoorbeeld dat alpacawol het minst belastende natuurlijke materiaal is dat er bestaat? Dat komt omdat alpaca’s het gras niet kapot maken, zodat het blijft groeien.”

Royale oversized luxe silhouetten

Het werken met deze materialen heeft Karen geïnspireerd tot een veelzijdige en verfrissende herfstwintercollectie. Wat opvalt zijn de royale oversized luxe silhouetten. Die zie je bijvoorbeeld terug in broeken, jurken en cardigans. Karen: “Heel fijn zijn bijvoorbeeld de kuitlange cardigans van gerecyclede wol die je mooi op de lange wollen jurk van hetzelfde materiaal draagt. Een andere fijne combinatie is de super royale culotte van een techno silk quality gecombineerd met een stoere schipperstrui van soft merino. Dat contrast tussen het gladdere gewassen oppervlak en het rijke breisel geeft een eigenzinnig effect. Laag op laag, wijd op wijd, monochrome kleuren: dat is de tendens die je in deze collectie ziet. Het mag allemaal heel erg relaxed zijn. De kleurstelling sluit daar ook bij aan, met veel zachte ‘haze’ kleuren, zoals vintage ivory, camel, cream, moss en een raw umber bruin.”

De FW21 ZENGGI collectie is inmiddels uitgeleverd en staat online. Buy now, wear now!