ZENGGI x Tototè.Studio lanceren co-ontworpen upcycled en ethisch geproduceerde laptop sleeve collectie

Het duurzame kledingmerk ZENGGI en jonge ethische tassen merk Tototè.Studio slaan de handen in één en co-ontwerpen een laptop sleeve collectie als antwoord op de hedendaagse wegwerpcultuur én de nood naar sociaal verantwoorde productie.

De collectie, bestaande uit een origineel Tototè.Studio laptop sleeve design van restleer en geproduceerd in Nederland door nieuwkomer-vluchtelingen, is speciaal voor ZENGGI uitgevoerd in 4 nieuwe kleuren waarbij allen gevoerd met exclusieve ZENGGI reststoffen.

"Als duurzaam merk zijn we zeer inkoop-bewust, echter blijven er altijd wel kleinere stukken stof over die we op deze manier optimaal kunnen inzetten en we onnodig afval hiermee kunnen minimaliseren". Aldus Marian Wigger, oprichter ZENGGI.

Voor zowel Tototè.Studio als voor ZENGGI is maatschappelijk verantwoord ondernemen een core-pilaar in de bedrijfsvoering. Zo worden ZENGGI collecties in ateliers gemaakt door naaisters met een grote liefde voor hun vak. Daarnaast selecteert Marian nog altijd alle stoffen persoonlijk en ziet toe op ieder detail in het productieproces.

Tototè.Studio produceert tassen met dead-stock en in-stock leer en daarnaast worden deze allemaal lokaal in Nederland vervaardigt door nieuwkomer-vluchtelingen. De tassen worden normaliter gevoerd met unieke vintage sjaals, maar voor deze nieuwe collectie met exclusieve ZENGGI reststoffen.

De merken zijn de samenwerking aangegaan wegens het, tot op de dag van vandaag, grote grijze gebied omtrent de hoeveelheid productieoverschotten en wat hiermee gebeurd. Nog veel te vaak belanden deze na een lang bezoek in de opslag, uiteindelijk in verbrandingsovens of op kledingstortplaatsen.

"Door krachten te bundelen en patronen te doorbreken bouwen we aan duurzame, lange termijn groei en kunnen we vooruit. En ja, er valt zoveel moois te creëren met wat we al tot onze beschikking hebben". Aldus Laurèl Bodenhorst Meyer, oprichter Tototè.Studio.

De ZENGGI x Tototè.Studio laptop sleeve collectie zal per 9 februari 2021 te verkrijgen zijn op zenggi.com, in de kleuren Taupe, Marine Blauw, Bordeaux Rood en Zwart met ieder een exclusieve ZENGGI voering (max. 15.6’ inch laptop).

Tototè.Studio

Tototè.Studio is een tassenmerk dat verantwoord design benadert vanuit meerdere invalshoeken. Zo worden de tassen enerzijds geproduceerd van overschot restleer uit Italië en Portugal en daarnaast worden zij gevoerd met unieke vintage sjaals. Anderzijds worden alle tassen vervaardigt in Nederland door nieuwkomer-vluchtelingen. Het merk lanceerde recent in september 2020, maar zet inmiddels al internationaal voet aan de grond met verkooppunten in o.a. Amsterdam, Berlijn en Brussel.

ZENGGI

Bij ZENGGI maken we kwaliteit, elegantie en stijl bereikbaar. In onze items staan verfijning, duurzaamheid en een tijdloze blend van heden en verleden centraal. Wij produceren onze collecties op duurzame wijze, met respect voor de planeet en haar bewoners. Zo garanderen we verfijnde collecties die jaren lang draagbaar en relevant blijven.