30% van de Belgen levert kerstcadeaus zelf af aan voordeur van familie en vrienden, 13% doet daarvoor beroep op de postbode

Veepee’s eindejaarsenquête: Hoe brengen we de feestdagen door in 2020?

Vorst, 18/12/2020 — Nu Kerstmis en het eindejaar in zicht komen, tellen we met z’n allen ongeduldig af naar de feestdagen. Hoe organiseren we ons kerstfeest dit jaar? Wat zijn de populairste cadeaus? En hoeveel van die cadeautjes laten we door de postbode bezorgen aan onze dierbaren? Het online flashsalesplatform Veepee bevroeg Belgen en Nederlanders via zijn eindejaarsenquête. Opmerkelijk verschil: 30% van de Belgen zal cadeautjes afgeven aan de voordeur (buiten), slechts 6% van de Nederlanders zal zijn pakjes op die manier bezorgen.

Kerstsfeer opsnuiven: vroeger op cadeautjesjacht en kerstdecoratie eerder uit de kast!

De overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan dat de voorbereiding van de eindejaarsfeesten er dit jaar anders uitziet dan anders (BE 78%, NL 64%). Hoe dan? Veel respondenten (BE 60%, NL 57%) zeggen dat ze minder mensen zullen uitnodigen. Er zijn heel wat feestformules die variëren van: vieren binnen het gezin, met de kleine contactbubbel, buiten en met de nodige afstand afspreken in kleine groepjes, een feest in pyjama of zelfs helemaal geen feest.

Opvallend is dat mensen zeker niet wilden wachten om de kerstsfeer in huis te halen. De helft van de Nederlanders (51%) en Vlamingen (49%) installeerde zijn kerstdecoratie daarom vroeger dan anders. Slechts 29% van de Franstalige Belgen deed dit. Veel Nederlanders (36%) startten hun zoektocht naar pakjes sneller, versus 15% van de Belgen.

Kleding, cosmetica en speelgoed = populairste pakjes

Onder de Belgische kerstbomen liggen momenteel véél pakjes met kleding of accessoires. Deze categorie staat op één bij Vlamingen (36%), maar is bij de Franstalige Belgen nog populairder, met ruim 61%! Bij onze noorderburen zijn de perfecte selfcare-cadeautjes, parfum en cosmetica, het populairst (36%), deze categorie staat ook in de top drie in België. Speelgoed vervolledigt het lijstje.

Meer dan één derde van Belgen verlaagt budget voor cadeautjes

De meerderheid van de respondenten (BE 53%, NL 55%) kiest voor een mix van online en in fysieke winkels kerstcadeaus kopen. Het budget voor die cadeautjes wijzigt bij een aanzienlijk deel van de respondenten, in vergelijking met vorig jaar. 36% van de Belgen bespaart dit jaar op zijn cadeautjesbudget, versus 20% van de Nederlanders. De Nederlanders kiezen er opmerkelijk vaker voor (13%) dan de Belgen (5%) om dit jaar net meer geld te spenderen aan cadeautjes.

Pakjes aan de voordeur (zelf brengen of met hulp van de postbode)

Het zal tijdens de kerstvakantie een trend zijn om vrienden en familie een kort bezoekje te brengen in openlucht. Zo blijkt dat 30% van de Belgische respondenten zijn pakjes wil overhandigen aan de voordeur, 13% rekent op de postbode. Ook feestjes in klein gezelschap blijven natuurlijk de perfecte gelegenheid om cadeautjes aan elkaar te overhandigen (BE 43%, NL 76%). Vlamingen doen ook wel eens beroep op elektronische cadeaus, 4% kiest dit jaar voor een cadeau in de vorm van een e-voucher of e-mail.

Goede voornemens en plannen voor 2021? Geluk vinden in kleine dingen

Mensen sluiten het jaar traditioneel gezien af met goede voornemens en nieuwe plannen voor 2021. De grote meerderheid van Belgen (68%) en Nederlanders (56%) kiest met stip op één voor: ‘Geluk vinden in de kleine dingen’. In tweede instantie nemen mensen zich voor om in 2021 een toffe trip in te plannen. Ten slotte, nog een populair en mooi positief voornemen: ‘meer tijd doorbrengen met familie’.

Methodologie

Aan de Veepee End-of-Year-enquête namen tussen 30 november en 15 december 602 respondenten uit België (waarvan 321 Nederlandstaligen en 281 Franstaligen) en 240 uit Nederland deel. De enquête werd afgesloten net voordat er nieuwe, strengere lockdownmaatregelen ingingen in Nederland.