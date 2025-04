Belgisch modelabel LolaLiza trekt naar Mol

Het Belgische modemerk LolaLiza, bekend om haar trendy en betaalbare dameskleding, breidt haar winkelnetwerk verder uit en strijkt nu neer in Mol. Met deze nieuwe vestiging brengt LolaLiza haar kenmerkende stijl nog dichter bij de lokale shoppers. Vanaf vandaag zijn modeliefhebbers van harte welkom op Rozenberg 96A om de nieuwste collecties te ontdekken.

'Mol was een blinde vlek in ons store netwerk', zegt Griet Sauvenay, CCO van LolaLiza. 'We merkten dat klanten uit Mol vaak onze winkels in Geel, Olen en Lommel bezochten. Met de opening in het Rozenbergpark spelen we in op die interesse en versterken we het lokale winkellandschap. Bovendien willen we hen, net als in al onze winkels, steeds opnieuw verrassen met een wisselend aanbod, dankzij de dagelijkse instroom van nieuwe items.'

Credits: LolaLiza

Meer ruimte, meer mode, meer gemak

De nieuwe winkel is maar liefst 482 vierkante meter groot en biedt de volledige collectie van LolaLiza aan. Ook in de nieuwe winkel in Mol kunnen klanten profiteren van slimme technologieën die het winkelen gemakkelijker maken. Met ship from store worden online bestellingen direct vanuit de winkel verzonden, zodat klanten hun favoriete items sneller ontvangen. Daarnaast zorgt een functie als store to web ervoor dat klanten kleding die niet op voorraad is in de winkel, eenvoudig online kunnen bestellen en thuis laten bezorgen. Zo is de volledige LolaLiza-collectie, ook in Mol, altijd binnen handbereik.

Deze nieuwe winkel in Mol is een volgende stap in onze ambitie om nog dichter bij onze klanten te komen. We willen een vlotte, inspirerende winkelervaring bieden, met een collectie waarin elke vrouw zich goed, mooi en trots kan voelen. Daarom breiden we ons aanbod voortdurend uit met stijlvolle stukken in aangename materialen en actuele kleuren, van maat 36 tot 50. We zijn enthousiast om onze groei zowel lokaal als internationaal verder te zetten. Joachim Rubin, CEO van LolaLiza

Een feestelijke opening om niet te missen

Om de opening van de winkel in Mol te vieren, organiseert LolaLiza van 2 tot en met 6 april '25 een feestweek boordevol extra's. Elke dag zijn er 100 exclusieve goodiebags beschikbaar voor de eerste klanten. Daarnaast worden alle bezoekers getrakteerd op bubbels en heerlijke lekkernijen.

Zaterdag 5 april wordt het hoogtepunt van de feestweek, met: