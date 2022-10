Dille & Kamille en N BRANDS tillen klantervaring naar nog hoger niveau

Modehuis N BRANDS en cadeau- en huiswarenketen Dille & Kamille werken hard aan het nog verder optimaliseren van hun klantervaring (CXP). Om dat te bereiken kiezen zij voor het CXP-platform van Voyado. “Onze klanten verwachten op ieder kanaal een persoonlijke ervaring. Met alle klantdata op één centrale plaats krijgen we betere inzichten en segmentatiemogelijkheden waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Voyado’s begrip van het retaillandschap en hun state of the art oplossingen voor het creëren van gepersonaliseerde ervaringen, zal ons helpen om een koploper te blijven binnen onze branche.” stelt Yentran van Dreunen-Banh, COO van N BRANDS, moederbedrijf van onder andere NIKKIE.

Hans Geels, Directeur van Dille & Kamille, heeft een helder doel voor ogen met de oplossingen van Voyado. “‘We willen weten wie onze klanten zijn en hen beter leren kennen. Op die manier kunnen we hen op basis van hun interesses nog beter inspireren”, aldus Geels.

Aanhoudende groei

Eerder dit jaar opende Voyado zijn kantoor in Amsterdam West en stelde de CXP-specialist een lokaal team aan om zijn marktaandeel in de Benelux te vergroten. Ook nam Voyado Scandinavische e-sales specialist Apptus over om klanten te laten profiteren van AI-gedreven product discovery. De oplossing van Apptus is inmiddels geïntegreerd in het CXP-platform van Voyado. Een rebranding van de oplossing wordt binnenkort gelanceerd. Merken als America Today, Vitaminstore, Love Stories, The Sting en Bristol maken al gebruik van het platform en onderschrijven het succes.

Mathijs Ruigrok, Sales Manager Benelux bij Voyado, is trots op wat het bedrijf in korte tijd in de Benelux markt bereikt heeft. “De uitbreiding van Voyado naar Nederland loopt boven verwachting goed. We zitten met 30 partners aan tafel, “The friends of Voyado”, waarmee we ideeën uitwisselen en elkaars ambities ondersteunen. De aanwinst van nieuwe merken én nieuwe collega’s is een mooie bevestiging van de toegevoegde waarde die we kunnen leveren in de Benelux”, aldus Mathijs Ruigrok.