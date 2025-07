Dubbel zoveel Puma: vernieuwde winkel in Amsterdam The Style Outlets

Sport- en lifestylemerk Puma heeft haar geheel vernieuwde en uitgebreide winkel heropend in Amsterdam The Style Outlets. De winkelvloer is verdubbeld in omvang: van 280 m² naar een indrukwekkende 560 m². Met deze uitbreiding biedt Puma haar bezoekers een nog ruimer aanbod, waarbij nu ook de collecties voor volwassenen én kinderen samen onder één dak te vinden zijn.

De nieuwe winkel weerspiegelt de toenemende vraag naar sportieve mode voor het hele gezin. Bezoekers kunnen rekenen op een breed aanbod aan schoenen, kleding en accessoires voor dames, heren en kinderen – allemaal tegen aantrekkelijke outletprijzen.

Dynamisch en eigentijds karakter

Binnen het brede aanbod van sport- en lifestylemerken dat Amsterdam The Style Outlets biedt, is Puma natuurlijk een publiekslieveling. Puma combineert al sinds 1948 sportieve innovatie met een onderscheidende stijl en creativiteit. Het merk staat bekend om zijn unieke mix van performance en streetwear, en samenwerkingen met toonaangevende atleten, artiesten en designers. Deze combinatie maakt Puma geliefd bij een breed en stijlbewust publiek. Die eigenzinnige, vooruitstrevende identiteit voegt een dynamisch en eigentijds karakter toe aan het merkportfolio van Amsterdam The Style Outlets. De uitbreiding van de winkel onderstreept de wederzijdse succesvolle samenwerking.

Internationale topmerken

Amsterdam The Style Outlets is het eerste en enige outletcenter in de Randstad. Gelegen in Halfweg, tussen Amsterdam en Haarlem, combineert het outletcentrum premium merken met een ontspannen shopbeleving in een moderne, openluchtomgeving. Het center telt meer dan 80 (inter)nationale topmerken als Puma, Nike, Calvin Klein, Tommy Hilfiger en trekt zowel Nederlandse als internationale bezoekers aan.