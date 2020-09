“Free of Expectations”; dat is het thema van de komende Trend Expo die online zal plaatsvinden. Ook dit semester hebben wij, studenten van TMO Fashion Business school uit semester 4, weer nieuwe consumententrends onderzocht in de huidige maatschappij en hierbij passende en ook vernieuwende toekomstscenario’s geschetst. TMO is een kleinschalige modemanagementopleiding gevestigd in Doorn.

Het thema is onlosmakelijk verbonden met de prestatiemaatschappij waarmee vooral jongeren nu te maken hebben. De jongere generatie ervaart een hoge werkdruk en wordt overspoeld met verwachtingen vanuit de maatschappij. Maar hoe lang houden we dit nog vol? En wat is hierin het keerpunt?

De Trend Expo is bedoeld om op al deze vragen een zo realistisch mogelijk antwoord en toekomstbeeld te schetsen. Wegens de huidige COVID-19 maatregelen zal onze Trend Expo niet fysiek plaatsvinden maar is deze online te bezoeken. Een virtuele rondleiding door nieuwe invalshoeken en opkomende trends.

De Trend Expo is online te bezoeken vanaf 12:00 uur op 7 oktober via de website: www.trendexpo2020.nl.