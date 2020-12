Lingeriesector roept op om het niet te laten hangen! - Persbericht Fedelin

Lingeriewinkels zijn terug open. En daar zijn we met z’n allen heel blij om! Klanten kunnen opnieuw genieten van persoonlijke service en advies en dat geeft een goed gevoel, voor klanten en lingeriedetaillisten!

Het is een speciale tijd voor ieder van ons. We kunnen gelukkig terug winkelen en hier en daar kunnen we ook opnieuw wat cultuur meepikken. Wat we niet kunnen, is de voeten onder tafel schuiven met al onze vrienden en familie. Isolde Delanghe, directeur Mode Unie: "Hoewel iedereen weet dat we nu moeten volhouden, is dat niet altijd even makkelijk. Maar hoe moeilijk ook: we moeten en we komen hier met ons allen door! En daar werken we met sectorfederatie Fedelin, aangesloten bij Mode Unie, graag aan mee!"

Daarom de oproep: Laat het niet hangen! Laten we er met ons allen collectief de moed in houden en voor onszelf en diegenen rondom ons zorgen. De afstand is nu misschien wat groter dan normaal, maar dat is enkel reden te meer om aan vrienden en familie te tonen hoeveel ze voor ons betekenen. Wie krijgt én geeft immers niet graag een cadeautje? Een kleine attentie met een leuk kaartje kan de dag van de ontvanger én van de gever meer dan goed maken. Laat ons in deze donkere en koude dagen zorgen voor elkaar. Én voor onszelf! Verwen elkaar dus af en toe en vergeet jezelf hierbij ook niet. Geef iedereen de steun die ze verdienen!

In een online campagne met bijhorende visual geeft Fedelin, de sectorfederatie voor lingeriespecialisten, de boodschap mee om de moed er in te houden. Laat het niet hangen! Niet qua moed om de maatregelen te blijven volgen en ook niet onder de zichtbare kledij. Nog even tanden bijten met z’n allen zodat we binnenkort weer kunnen genieten van al hetgeen we nu even hebben moeten missen.