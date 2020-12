MAIUM RECYCLET DE MILJOENSTE PLASTIC FLES

Persbericht, Amsterdam – Het jonge modelabel Maium, dat regenjassen maakt van gerecycled plastic flessen, heeft een bijzonder moment bereikt. Eind 2020 wordt de miljoenste fles hergebruikt, voor elke jas worden er minstens 66 plastic flessen omgesmolten. De flessen zijn opgevangen uit de oceaan en uit huisafval, met name uit Azië. Het merk verwacht in de komende 5 jaar te groeien naar een niveau waarop ze minimaal 5 miljoen plastic flessen per jaar recyclen.



Groei

“We zijn toegewijd om voortdurend te blijven zoeken naar duurzame alternatieven voor productietechnieken, stoffen en ruwe materialen. De mode-industrie is een van de meest milieuschadelijke industrieën ter wereld, daarom is het van het grootste belang dat vooruitdenkende ontwerpers duurzame, functionele en tijdloze alternatieven creëren. Ook al zijn de ambities om te groeien een inherent onderdeel van onze strategie, we stemmen het aanbod altijd af op de vraag. Overproductie of deadstock staat niet in ons woordenboek. Uitverkoop en andere manieren om overdreven consumptiegedrag te stimuleren vind je bij ons ook niet. Regenkleding is per definitie ontworpen om ons tegen de elementen te beschermen. De inspanningen die wij doen om de connectie met de natuur te herstellen door duurzame manieren van ontwerpen toe te passen, is onze manier om iets terug te geven en andersom de elementen tegen ons te beschermen. We willen bewijzen dat mode en innovatie de aarde niet hoeven te schaden.” – Hendrik van Benthem, medeoprichter Maium.



Materialen

Alle materialen zijn gecertificeerd volgens GRS en de OEKO-TEX(R) Standard 100. De regenjassen zijn gemaakt van gerecycled plastic. De polybags van Maium zijn biologisch afbreekbaar. Ze gebruiken gerecyclede, hergebruikte en herbruikbare kartonnen dozen. Zelfs de voering en de tape is gemaakt van gerecyclede materialen. Alle kledingstukken zijn vrij van dierlijke producten.



In lijn met de blauwdruk van United Nations Sustainable Development Goals hanteert MAIUM de volgende praktijken (genummerd door UNSDG) om naar te streven: Gendergelijkheid (5), Fatsoenlijk werk en economische groei (8), Industrie-innovatie en infrastructuur (9), Duurzame steden en gemeenschappen (11) en Verantwoorde consumptie en productie (12).



Maium is verkrijgbaar bij een geselecteerd aantal retailers in de Benelux, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en via via www.maium.nl ..