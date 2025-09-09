Nieuw bij Verso: Church's

Verso, de gerenommeerde high-end boetiek in hartje Antwerpen breidt zijn exclusieve aanbod uit met een nieuwe herenlijn van het prestigieuze Britse schoenenmerk Church’s. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in Verso’s streven naar het aanbieden van topkwaliteit mode voor de moderne man.

Credits: Church's

Credits: Church's

Church’s staat wereldwijd bekend om zijn vakmanschap en tijdloze ontwerpen. Het merk biedt een breed scala aan herenschoenen, waaronder klassieke brogues, elegante loafers en stijlvolle sneakers. Met de toevoeging van Church’s aan het assortiment, versterkt Verso zijn positie als dé bestemming voor modebewuste mannen in Antwerpen.

Over Verso

Met meer dan 30 jaar ervaring in luxemode is Verso een begrip. Wat ooit begon als een herenboetiek, is vandaag een high-end conceptstore in een prachtig 16e-eeuws herenhuis in Antwerpen. Ooit een bankgebouw, nu een modeparadijs waar je exclusief in de Benelux Gucci shopt, naast topmerken als Dior, Miu Miu, Prada, Saint Laurent, Celine en nog veel meer.

Verso biedt mode voor zowel mannen als vrouwen, een uitgebreide accessoire selectie én exclusieve sneakers in de Sneaker Safe, gevestigd in de voormalige bankkluis. Daarnaast zijn er ook Verso Profumo, met high-end parfumerie, en Verso Café, de perfecte plek voor een stijlvolle pauze.

Naast de flagshipstore in Antwerpen heeft Verso ook een spin-off in Knokke, waar de luxueuze en vooruitstrevende visie van de boetiek verder wordt gezet aan de Belgische kust.