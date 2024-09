ONLY&SONS huurt winkelruimte aan de Oudegracht 143 in Utrecht

Bestseller label, ONLY&SONS, zal in het najaar haar deuren openen in het voormalig Esprit pand aan de Oudegracht 143 in Utrecht. De winkelruimte ligt in het drukke A1 winkelgebied van Utrecht Centrum en heeft een oppervlakte van ca 247 m2 BVO op de begane grond en ca 47 m2 BVO op de eerste verdieping.

Credits: JB Retail

Over ONLY&SONS

ONLY&SONS STORES is onderdeel van BESTSELLER, met de merken ONLY, JdY, VILA, Pieces, NameIT, JACK&JONES, Vero Moda en Selected. BESTSELLER bestaat uit 2.700 winkels in 38 landen wereldwijd. Het Deense mannenmerk ONLY&SONS is het snelst groeiende herenmerk binnen BESTSELLER.

De verhuurder van de Oudegracht 143 in Utrecht, een particuliere belegger, werd bij deze transacties geadviseerd door JB Retail.