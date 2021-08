ONLY&SONS streeft naar een nog duurzamere toekomst

ONLY&SONS streeft naar een duurzamere toekomst door hun producten en processen te verduurzamen. Hiervoor gebruiken ze bijvoorbeeld gerecyclede en innovatieve materialen zodat ze geen compromis hoeven te sluiten en nog steeds hun mooie collecties neer kunnen zetten.

Door duurzamere stoffen in de collecties te verwerken, wil ONLY&SONS een positieve verandering teweegbrengen brengen in de fashion industrie. Ze hanteren een minimum van 50% in het gebruik van duurzamere stoffen in de ONLY&SONS LIFE producten.

Duurzamere stoffen

Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van gerecyclede materialen zoals polyester, katoen, wol en nylon wat wordt verkregen uit afval als plastic flessen of textiel afval.

Ook wordt er gebruik gemaakt van organisch katoen, organisch linnen en organische wol. Organisch katoen wordt verbouwd zonder het gebruik van schadelijke stoffen en mest en draagt het ORGANIC COTTON keurmerk . Dit is de enige katoenstandaard dat 100% GMO vrij is. Dit betekent dat er geen genetisch gemodificeerde organismen gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor de verbouwing van organisch linnen.

Organische wol wordt gesponnen uit de vacht van schapen die een goed leven leiden op boerderijen waar ook geen pesticiden schadelijke chemicaliën gebruikt worden. Dit betekent een betere leefomgeving voor mens én dier.

Innovatieve materialen

De innovatieve materialen die ONLY&SONS gebruikt, zijn TENCEL™LYOCELL, TENCEL™LENZING en TENCEL ™ ECOVERO™. Deze materialen worden gemaakt van houtsnippers.

The Better Cotton Iniatitive

ONLY&SONS is trots lid van the Better Cotton Initiative. Dit iniatitief bestaat om de katoenindustrie beter te maken voor de mensen die katoen produceren, de aarde waarop het groeit en de algehele industrie.

Nordic Swan ecolabel

Ook hebben de jeans van ONLY&SONS de Nordic Swan Ecolabel-certificering. Dit is een iniatitief om de impact van productie en consumptie van goederen op het milieu te verminderen. De organisatie evalueert de totale levenscyclus van jeans, van grondstoffen en productie tot post-productieafval. De jeans worden geproduceerd zonder gevaarlijke chemicaliën, die de werkomgeving waarin de jeans gemaakt worden verbeteren en minder vervuiling creëren

Over ONLY&SONS

Het Deense mannenmerk ONLY&SONS is het snelst groeiende herenmerk binnen BESTSELLER en stelt kwaliteit en duurzaamheid voorop, maar heeft wel aantrekkelijke en scherp geprijsde collecties. ONLY&SONS is vernieuwend, tijdloos, maar altijd met een streetwear inspired uitstraling.