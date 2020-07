Travelbags opent vierde winkel in Almelo

Travelbags opent in deze bijzondere tijd de deuren van de vierde fysieke winkel in Almelo. De winkel wordt woensdag 22 juli geopend aan de Grotestraat in Almelo, in het pand waar voorheen Kamp Lederwaren gevestigd was. Travelbags is inmiddels uitgegroeid tot de grootste online koffer- en tassenspecialist van Nederland en België.

Met een oppervlakte van maar liefst 500m2 is Travelbags Almelo één van de grootste winkels op het gebied van koffers en tassen in Nederland. Meer oppervlakte betekent ook grotere collecties én meer ruimte om dit te kunnen presenteren. In de winkel wordt een grote selectie koffers, tassen, schooltassen, business tassen en bijbehorende (reis)accessoires van meer dan 100 topmerken gepresenteerd. In tegenstelling tot de andere fysieke winkels van Travelbags, wordt er in Almelo een uitgebreide collectie outdoor artikelen gepresenteerd. Travelbags ziet een enorme groei in verkoop van outdoor artikelen. Reden genoeg om topmerken als Osprey, Deuter en Jack Wolfskin in de winkel te presenteren.

John Horstra, mede-eigenaar van Travelbags, is verheugd op de opening van deze nieuwe vestiging en ziet veel mooie kansen in het verschiet. “Winkels blijven een belangrijke pijler in onze strategie. Door het toevoegen van onze winkel in Almelo zijn we lokaal nog beter zicht- en bereikbaar voor onze klant in de regio. Zo heeft Almelo een strategische ligging in de regio met veel toerisme”. De winkel in Almelo wordt de vierde winkel voor Travelbags, naast winkels te hebben in Hardenberg, Groningen en Zwolle.

Succesvolle uitrol in de regio

Met deze vierde fysieke winkel wordt Travelbags Almelo een extra fysiek contactpunt voor de klanten in de omgeving van Almelo. De klant kan 6 dagen per week terecht voor persoonlijk advies en hulp bij het vinden van het juiste product. Mocht de klant het gewenste artikel niet kunnen vinden, dan is er de mogelijkheid om het product direct via onze webshop te bestellen. Het artikel wordt vanuit het magazijn in Hardenberg verstuurd, zodat de klant het gewenste artikel de volgende werkdag al in huis heeft. Op deze manier wil Travelbags de beste service bieden aan de klant. Met een ruime keuze uit meer dan 20.000 artikelen van topmerken als Samsonite, Eastpak, Fjallraven, Secrid, Cowboysbag en The North Face is er ongetwijfeld een favoriet artikel te vinden.

Feestelijke opening

Op woensdag 22 juli opent Travelbags Almelo aan de Grotestraat 114, in het voormalig pand van Kamp Lederwaren. De opening van de nieuwe winkel in het centrum van Almelo wordt van woensdag 22 juli tot en met zondag 26 juli gevierd. Er is een speciale openingsactie waarbij klanten 20% korting ontvangen op hun aankoop. Kom als een van de eersten langs in onze nieuwe winkel en profiteer van deze openingsactie! Zien we je daar?

Over Travelbags

----------------------------------

Travelbags is een familiebedrijf, gevestigd in Hardenberg. Hier kunnen klanten alles vinden wat ze nodig hebben voor een reis, ongeacht de bestemming. Of dit naar school, je werk of een verre reis is: je vindt het bij Travelbags!

Een jaar nadat Jannie Horstra een succesvolle speciaalzaak met reisbagage en tassen in het centrum van Hardenberg had geopend, heeft de familie in 2008 de website Travelbags.nl gelanceerd. Wat in 2008 begon in een garage, is inmiddels uitgegroeid naar een webshop met keuze uit meer dan 20.000 artikelen van meer dan 100 topmerken! Naast een online webshop heeft Travelbags op dit moment 3 fysieke winkels in Hardenberg, Groningen en Zwolle. Op korte termijn wordt Almelo toegevoegd aan het rijtje!