'Unearth the Extraordinary': Bibi van der Velden opent flagship store in Amsterdam

Gerenommeerd juwelenontwerper Bibi van der Velden heeft op 3 september haar flagship store in Amsterdam geopend, precies twintig jaar nadat zij haar gelijknamige merk oprichtte. De winkel introduceert een retailconcept – 'Unearth the Extraordinary' – dat Bibi's fantasierijke wereld tot leven brengt via een zintuiglijke totaalbeleving. De winkel vormt een verlenging van haar visie en ontwerpen, geïnspireerd door architectuur, oude rituelen en natuur.

"Dit is niet zomaar een winkel, het is een persoonlijk bedevaartsoord dat ik met mensen wil delen. Een ruimte die van de grond af is opgebouwd om de lagen van betekenis achter alles wat we creëren zichtbaar te maken. Het is een uitnodiging naar de kern van mijn wereld, waar materialen worden getransformeerd, ideeën ontstaan en verhalen vorm krijgen. Een plek om geraakt te worden door schoonheid, verbinding en het onverwachte", aldus Bibi van der Velden.

Een zintuiglijke reis door Bibi's wereld

Bezoekers worden verwelkomd in een ruimte die een echte beleving vormt, met juwelenvitrines die in de muren zijn ingebed als opgedolven schatten, waarin je een glimp opvangt van Bibi's bijzondere creaties. De vloeren en het interieur doen denken aan geologische lagen, waarin bezoekers zowel letterlijk als figuurlijk kunnen 'wegzinken'.

In de winkel brengt Bibi een speciale ode aan de kracht en elegantie van een van de meest intrigerende dieren uit de natuur die ook de inspiratie vormt voor haar meest succesvolle ontwerpen: de alligator. Het dier vormt het in het oog springende middelpunt van de winkel, als een schitterend, in de vloer ingelegd mozaïek. Dit opvallende detail sluit aan bij het vakmanschap dat in al Bibi's ontwerpen naar voren komt en creëert een vloeiende verbinding tussen de kunstzinnigheid van haar ontwerpen en de rauwe essentie van de natuur.

Credits: Bibi van der Velden

Credits: Bibi van der Velden

Achterin de winkel bevindt zich een grotachtige ruimte waar Bibi's meest bijzondere creaties worden tentoongesteld in minimalistische vitrines, subtiel verlicht om elk detail tot zijn recht te laten komen. Medewerkers kunnen verborgen compartimenten openen om exclusieve stukken te ontdekken - een bijzondere ervaring, voorbehouden aan Bibi's meest gewaardeerde verzamelaars.

Op de mezzanine bevindt zich een lounge waarin de aandacht wordt gelegd op de pure structuren van de natuur. Het ontwerp nodigt uit om te vertragen en in alle rust Bibi's ontwerpen te bekijken.

Credits: Bibi van der Velden

Interieurontwerper Noa Verhofstad: "Werken met Bibi van der Velden was een ongelofelijk avontuur. We delen een passie voor het vertellen van verhalen via objecten, en haar openheid voor gedurfde, fantasierijke ideeën maakte het creatieve proces een grenzeloze ontdekkingstocht. Samen hebben we de speelse aard van haar ontwerpen tot leven gebracht in de ruimte - van een knikker die over een slangvormige baan rolt als signaal dat je iets wil passen, tot verborgen kamers die juwelen onthullen als schatten die wachten om ontdekt te worden. Elk detail is ontworpen om de ervaring magisch en persoonlijk te maken."

Twintig jaar vakmanschap

De opening van de flagship store vindt plaats twintig jaar na de lancering van Bibi's eerste collectie. Met haar sculpturale benadering van design heeft ze een trouwe klantenkring opgebouwd en wereldwijd successen geboekt. Ze staat erom bekend hoogwaardig vakmanschap te combineren met natuurlijke elementen, vaak met gebruik van gerecycled goud, zeldzame edelstenen, 60.000 jaar oude mammoetslagstanden en scarabeevleugels. Ieder ontwerp bevat een verrassend detail dat beweegt, iets onthult of transformeert in iets nieuws.

De flagship store van Bibi van der Velden bevindt zich aan de Van Baerlestraat 46 in Amsterdam en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 – 18:00 uur.