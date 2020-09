Wehkamp introduceert de Wehkamp Women's Club

Voor alle vrouwen van Nederland start Wehkamp de Wehkamp Women's Club. Deze club van Nederlandse vrouwen gaat met de producten van Wehkamp andere vrouwen inspireren. Elke maand selecteert Wehkamp een tiental vrouwen die een box ontvangen met producten uit het Wehkamp assortiment en daagt hen uit inspirerende content te maken.

Of het nu gaat om kleding, woonaccessoires of een beautyproduct; wie kan het beter presenteren dan dé vrouw van Nederland. De content die zij maken, gaat Wehkamp inzetten via haar eigen kanalen, zoals nieuwsbrieven, Instagram en de website. Om zo weer anderen te inspireren.

Iedere vrouw in Nederland die actief is op Instagram, houdt van styling en het maken van mooie foto's, kan zich opgeven voor deze Wehkamp Women's Club. Op de website van Wehkamp kunnen vrouwen zich aanmelden en maken ze kans om deel te nemen. Wehkamp selecteert maandelijks zo’n 10 vrouwen die een gratis box met artikelen ontvangen. Deze box wordt elke maand gevuld met andere items, uit de categorieën fashion, living, beauty of baby.

Wehkamp geeft haar klanten hiermee een podium en ziet hen als echte ambassadeurs voor Wehkamp. Als het een succes blijkt te zijn, zijn er nog veel meer ideeën waarmee deze Wehkamp Women's Club uitgebreid kan worden. Denk bijvoorbeeld aan exclusieve events., Miuccia Prada. The presentation of the brand’s SS21 collection finally reveals how the designers’ styles have fused together.