Westfield Mall of the Netherlands contracteert opnieuw toonaangevende merken: Skins Cosmetics, Smaak Amsterdam en Miccy’s Jewelz

Leidschendam, 23 september 2020 – Skins Cosmetics, Smaak Amsterdam en Miccy’s Jewelz kiezen voor Westfield Mall of the Netherlands. De nieuwe merken van Nederlandse bodem zullen zich vestigen in The Gallery, het hart van de Mall, waar de nieuwste winkeltrends samenkomen. Westfield Mall of the Netherlands voegt hiermee opnieuw onderscheidende merken aan haar portfolio toe.

Skins Cosmetics, Smaak Amsterdam en Miccy’s Jewelz zullen onderdeel uit gaan maken van The Gallery, het gebied in de Westfield Mall waar bezoekers straks de nieuwste en creatiefste merken en producten kunnen vinden. Skins Cosmetics krijgt een unit van 212 m², Smaak Amsterdam van 91 m² en Miccy’s Jewelz neemt 86 m² in gebruik.

Bart van Twillert, Country Manager van Unibail-Rodamco-Westfield: “De gesprekken met retailers hebben de afgelopen maanden niet stilgelegen. We hebben inmiddels 75 procent van de beschikbare retailruimte verhuurd en zijn verheugd dat we Skins Cosmetics, Smaak Amsterdam en Miccy’s Jewelz als toonaangevende merken aan de Mall toe mogen voegen. Drie merken van Nederlandse bodem die het anders doen dan hun concurrenten. De merken bieden stuk voor stuk bijzondere en innovatieve producten. Producten die je niet in doorsnee winkels vindt. Dat is het soort winkel dat goed bij Westfield Mall of the Netherlands past en bij The Gallery, als creatief hart van de Mall, in het bijzonder.”

The Gallery is een voor Nederland geheel nieuw concept dat centraal in de Mall zal komen te liggen. Op 3.000 m² kunnen bezoekers straks een aantrekkelijke en onverwachte mix van designer en lifestyle-merken vinden. Variërend van fashion & beauty tot home & lifestyle in een speciale selectie van 19 boetieks en lifestylewinkels en enkele pop-up stores.

Er is al een aantal merken gecontracteerd voor The Gallery, waaronder de Nederlandse retailers Ace & Tate, conceptstore Hutspot en 10Days. Met Skins Cosmetics, Smaak Amsterdam en Miccy’s Jewelz worden daar opnieuw drie Nederlandse merken aan toegevoegd. Naar verwachting is alle beschikbare retailruimte in The Gallery verhuurd tegen de opening van de Mall in maart 2021.

Philip Hillege, Co-Founder van Skins Cosmetics: “Toen wij met Westfield Mall of the Netherlands in gesprek gingen, werd de goede match met Skins Cosmetics al snel duidelijk. Wij willen altijd verrassen en inspireren met bijzondere beautyproducten, persoonlijk advies en de beste service. Dat zie je ook terug in de Mall. We hebben heel veel zin om te beginnen met de realisatie van onze winkel in The Gallery.”

Ook voor Smaak Amsterdam staat het bieden van een beleving die nét even anders is voorop. André Grundmann, eigenaar van Smaak Amsterdam: “We zijn trots dat we binnenkort onze vierde winkel kunnen openen in Westfield Mall of the Netherlands. We zijn altijd op zoek naar unieke locaties voor onze winkels en vinden het belangrijk dat de locatie op alle vlakken goed bij ons past. Dat gaat van de look & feel tot aan de duurzaamheidseisen die wij stellen. Dit komt in heel de Mall, en in The Gallery in het bijzonder, goed naar voren. Wij zijn ervan overtuigd dat het een succes gaat worden.”

Volgens Michelle de Hoogh, Founder & Managing Director van Miccy’s Jewelz, is Nederland toe aan een flagship mall: “We zijn goed bekend met mooie, kwalitatieve shopping malls door onze winkels in onder andere Dubai en we vinden het heel gaaf dat er nu ook zo’n mall in Nederland komt. Miccy’s is een merk dat net even anders is en dit ook benadrukt. We houden van het maken van statements en het opzetten van nieuwe concepten. Dat is wat Westfield Mall of the Netherlands ook uitstraalt met het openen van deze unieke Mall.”

De opening van Westfield Mall of the Netherlands staat gepland voor maart 2021.

Over Westfield Mall of Netherlands

Unibail-Rodamco-Westfield investeert meer dan €600 miljoen om het verouderde winkelcentrum Leidsenhage om te toveren tot een internationaal icoon voor retail. Met een vloeroppervlakte van 117.000 m2 zal Westfield Mall of the Netherlands flagshipstores van toonaangevende merken, winkels van lokale ondernemers en een variatie aan hippe cafés en restaurants aanbieden. Het centrum zal ook plaats bieden aan een bioscoop met 11 zalen, food market FRESH! en een speciaal boetiekgedeelte. De opening staat gepland in het eerste deel van 2021. Het hypermoderne en volledig overdekte gebouw is een bijzondere combinatie van staal, glas en duurzame technologie ontworpen door MVSA Architects in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Volg de renovatie van Leidsenhage op: leidsenhagevernieuwt.nl en mallofthenetherlands.com.