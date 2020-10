Westfield Mall of the Netherlands voegt opnieuw drie toonaangevende Nederlandse merken toe aan portfolio

Leidschendam, 22 oktober 2020 - Nederlandse mannenkledingmerken Coef, Dstrezzed en A Fish Named Fred tekenen voor Westfield Mall of the Netherlands. De drie merken vestigen zich in The Gallery, het creatief hart van de Mall, waar bezoekers straks de nieuwste en creatiefste merken en producten kunnen vinden.

Met Coef, Dstrezzed en A Fish Named Fred, voegt de Mall drie exclusieve mannenmodemerken toe aan haar portfolio. Coef en A Fish Named Fred openen hiermee hun eerste flagship stores buiten de binnenstad. De merken Coef & Dstrezzed richten zich op de ‘moderne gent’ en op mannen die waarde hechten aan specifieke kwaliteit en de esthetiek van kleding. A Fish Named Fred staat voor eigenheid en individualiteit en maakt in hun ontwerpen gebruik van gedurfde prints die in de hele lijn terugkomen.

Volgens Bart van Twillert, Country Manager bij Unibail-Rodamco-Westfield, zijn de nieuwe merken een mooie toevoeging aan The Gallery: “Coef, Dstrezzed en A Fish Named Fred zijn drie unieke merken die, zoals wij in de hele Mall doen, echt inspelen op de beleving van de consument. Dat past goed bij het gevoel dat we met de Mall willen creëren en dit ga je straks ook terugzien in de winkels in The Gallery.”

Coef krijgt een unit van 280 m², Dstrezzed een unit van 132 m² en A Fish Named Fred neemt 92 m² van de The Gallery in gebruik. De merken voegen zich bij een mooie lijst aan merken die straks in The Gallery te zien zullen zijn, waaronder de Nederlandse retailers Ace & Tate, Skins Cosmetics, Smaak Amsterdam en Hutspot.

De opening van Westfield Mall of the Netherlands staat gepland voor maart 2021.