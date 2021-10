Het Festival van Hyères maakt met 36e editie een nieuwe start

Hyères (Frankrijk) - Donderdagavond vond in de Villa Noailles, ter hoogte Hyères, voor het 36e achtereenvolgende jaar het Internationale Festival van de Mode, Fotografie en Accessoires plaats. Een post-covid editie die een bijzonder vreugdevol programma en sfeer aankondigt.

Iets meer dan een week na de Paris Fashion Week verzamelt de modewereld zich opnieuw onder de zon van de Franse Cote d’Azur voor wat algemeen bekend staat als het Hyères Festival. Op zondag zullen de prijzen worden uitgereikt aan de winnaars van de categorieën: fotografie en modeaccessoires - in totaal dertig finalisten. Maar voordat de uitslag bekend is, kan het publiek een aantal activiteiten bijwonen, waaronder een masterclass met Louise Trotter (artistiek directeur van Lacoste en voorzitter van de modejury), een workshop met het modehuis Lesage, een modeshow, een bezoek aan de showroom, concerten en filmvertoningen in de open lucht.

Festival van Hyères: dit weekend worden zo'n vijfduizend mensen verwacht

Dit jaar is het aantal bezoekers belangrijk, vertelde Jean-Pierre Blanc, de oprichter van het festival, aan FashionUnited: "We gaan bijna 5.000 mensen ontvangen dit weekend. 2.000 mensen zullen de shows op vrijdag- en zaterdagavond bijwonen, 200 journalisten zijn geaccrediteerd en 250 studenten zullen aanwezig zijn om de avant-garde en jeugdige mode te ontdekken die het jaarlijkse evenement beroemd heeft gemaakt.”

Jean-Pierre Blanc in de tuin van de Villa Noailles. Hyères Festival. Credit: FashionUnited

Sinds de oprichting in 1986 heeft het festival van Hyères zijn uitstraling zien groeien - met meer of minder bezoekers, afhankelijk van de populariteit van de juryvoorzitters. En toen kwam het coronavirus. Het evenement ging door in 2020, maar de sfeer was anders. Voor Jean-Pierre Blanc was het "een tussenfestival". Hij voegt eraan toe: "Tot 2019 zaten we in een vrij sterke opwaartse trend, en nu beginnen we weer opnieuw. Dus het is een wedergeboorte, een nieuw begin. We zullen de balans opmaken na het festival, maar gezien de signalen, heb ik er alle vertrouwen in.”

Deze 36e editie heeft dan ook een speciaal tintje. Jean-Pierre Blanc legt uit: "Wij hebben geprobeerd een editie te maken die vreugde, emoties en jeugdigheid uitstraalt. We hebben daar veel op ingespeeld. En dan is er nog een thema dat is ontstaan rond een citaat van de Amerikaanse schrijfster Edith Wharton die in de jaren twintig zei: "Hyères so gold, so full of flowers".

Deze vreugde waarover de stichter spreekt, was reeds voelbaar bij de inhuldiging op donderdag. Internationaal gezien is het festival even vriendelijk en gemoedelijk. Er komt een groot publiek op af, bestaande uit bekende en minder bekende persoonlijkheden en vele stamgasten, die gisteravond door hun blij weerzien en vrolijk geklets het festival een vakantiekamp gevoel gaven. Daar ligt zeker de kracht van het evenement: ondanks een autoriteit die wordt bestuurd door prestigieuze partners - met name LVMH, Chanel, Hermès en Kering - behoudt het evenement een gemoedelijke sfeer en daardoor de frisheid die gewild is in de modewereld.

