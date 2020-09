Belgische modelabel Ann Demeulemeester valt in Italiaanse handen

Ann Demeulemeester heeft een nieuwe eigenaar: de Italiaanse Clauio Antonioli, zo meldt modeblad Women’s Wear Daily (WWD). Geruchten over een potentiële verkoop hingen al langer in de lucht. Onder het verkoop valt het complete archief van Demeulemeester, het hoofdkantoor, de flagshipstore in Antwerpen en de showroom ruimte in Parijs.

Demeulemeester, die in 2013 afscheid nam van het merk, is tevreden over de deal. “Meneer Antonioli is sinds de eerste dagen van het merk een compagnon geweest. Ik ben ontzettend blij over dit nieuwe begin. Het merk zal gevuld worden met nieuwe energie en ik kijk met zekerheid naar de toekomst,” aldus Demeulemeester in een persbericht over de nieuwe deal.

Antonioli noemt Ann Demeulemeester ‘het merk dat de grootste rol gespeeld heeft in mijn leven’, meldt WWD. “Niet alleen omdat ik het altijd verkocht in mijn winkels, maar ook omdat ik het zelf draag. Het moment dat ik erachter kwam dat het te koop stond, vroeg ik Ann meteen om mij te helpen bij het faciliteren van het proces. Ik heb geen financieel objectief. Mijn ultieme doel is om iets prachtigs te creëren, terwijl ik dit modelabel waar ik zoveel van hou zal blijven beschermen.”

In het persbericht werd vermeld dat er nog gezocht wordt naar een creatief directeur en dat de eerste show zal plaatsvinden tijdens de Paris Fashion Week in maart 2021.