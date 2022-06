Belgische start-up Resortects ontvangt 2,5 miljoen euro van de Europese Unie (EU)

De Belgische start-up Resortects heeft 2,5 miljoen euro van de Europese Unie (EU) ontvangen om ‘circulaire transitie in fashion te versnellen’, zo vermeldt Resortecs in een persbericht. Het is hiermee een van de 74 bedrijven die uit in totaal duizend deelnemers werden geselecteerd in de EIC Accelerator, waarbij 382 miljoen euro aan financiering wordt verdeeld over een verscheidenheid aan fondsen en investeringen.

Resortecs ontwikkelt technologieën waarmee recycling van kleding op industriële schaal wordt vergemakkelijkt. Zo ontwikkelde het een oplosbaar naaigaren en losmaakbare klinknagels (zoals die in spijkerbroeken worden gebruikt) die het gemakkelijker maken om een kledingstuk uit elkaar te halen en het materiaal te hergebruiken en te recyclen.

Het in 2017 door Cédric Vanhoeck en Vanessa Counaert opgerichte Resortecs haalde in 2021 al meer dan 1,8 miljoen euro aan financiering op. Ook won het de H&M Foundation Global Change Award van 2018 en de 2022 Female Founder Challenge.

Cédric Vanhoeck, mede-oprichter en uitvoerend leider deelt in het persbericht mee: “We zijn erg blij met de toekenning van de EIC, dit bedrag is een opstapje om onze huidige fondsenwerving ronde van 5 miljoen euro – de meest ambitieuze tot nu toe – te bereiken.” Over de toekomst zegt hij verder: “We willen het team verdubbelen, nieuwe continue thermische demontage systemen produceren en onze naaigarenproductie opschalen om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar circulaire oplossingen vanuit de textielindustrie in de EU.”