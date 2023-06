Belgische tak Wibra moet schadevergoeding betalen aan ontslagen medewerkers

Wibra heeft bij de reorganisatie en doorstart van de Belgische tak in 2020 de wet Renault niet nageleefd, zo oordeelt de arbeidstrechtbank van Luik. De winkelketen moet de ontslagen medewerkers daarom nu een schadevergoeding van 3.500 euro per persoon betalen.

De Belgische tak van Wibra ging in 2020 failliet toen een gerechtelijke reorganisatie geen goedkeuring kreeg van de ondernemingsbank van Gent. De tak maakte niet veel later een doorstart onder de oude directie. Vanwege het faillissement werden alle medewerkers in eerste instantie ontslagen, maar uiteindelijk werd een deel van de werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden.

De arbeidsrechtbank van Luik oordeelt nu dat de doorstart niet correct is verlopen, zo meldt Retaildetail. Het bedrijf had de wet Renault voor collectieve ontslagen moeten volgen. Deze wet beschrijft de verschillende stappen die een werkgever moet volgen. Wie de schadevergoeding moet betalen is nog een twistpunt. Wibra België die de fout beging bestaat in principe niet meer. De vraag is of het nieuwe Wibra aansprakelijk is. Daar moet het Hof van Justitie van de Europese Unie zich nu over buigen.