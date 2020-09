Boohoo Group Plc ontdekt na onderzoek misstanden in Britse bevoorradingsketen, belooft verbetering

Na een onderzoek naar haar eigen bevoorradingsketen in Leicester heeft het Engelse modelabel Boohoo Group Plc meerdere misstanden ontdekt, zo meldt het bedrijf in een persbericht. In lijn met hun belofte om transparent te zijn over hun beleid, publiceren ze de resultaten van het onderzoek en wat ze gaan doen om te verbeteren.

Uit de resultaten bleek dat er meerdere fouten werden gemaakt, er wordt echter niet ingegaan op wat voor fouten dit precies zijn. In de conclusie wordt vermeld dat “als Boohoo bereid is om een andere aanpak in zowel haar visie op als haar interactie met de Leicester bevoorradingsketen te implementeren, er een grote kans op verbetering is.” In het persbericht vermeldt Boohoo ook direct de stappen die ze gaan nemen om te verbeteren. De stappen bestaan onder andere uit het verbeteren van de arbeidsrechten van hun fabrieksmedewerkers, het opstellen van nieuwe, strengere regels en het inhuren van iemand die controleert of de regels nageleefd worden.

John Lyttle, CEO, reageert in het persbericht: “De resultaten uit dit onderzoek zijn uiteraard onacceptabel. Het is duidelijk dat we harder en beter ons best moeten doen om de werkomstandigheden voor iedereen te verbeteren. Als het bestuur erkennen wij dat dit problemen zijn die we voorzichtig en correct moeten aanpakken, zodat ze niet terugkeren. We weten ook dat Boohoo een grote rol speelt in de textielindustrie in Leicester en wij willen hier een positieve bijdrage aan leveren.”

Beeld: Boohoo.com plc website