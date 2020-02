Burberry waarschuwt voor effect van corona-virus op financiële resultaten

Na Versace-moederbedrijf Capri, waarschuwt nu Burberry ook voor de effecten van het corona-virus op de financiële resultaten. “De uitbraak van het corona-virus op het vasteland van China heeft een negatief effect op de vraag naar luxe goederen,” aldus Burberry in het statement.

“Op dit moment zijn 24 van onze 64 winkels op het vasteland van China gesloten. Overige winkels hebben beperkte openingsuren en krijgen minder bezoekers,” aldus Burberry in het bericht. “Dit beinvloed onze omzet in het vasteland van China en Hong Kong. Het uitgavenpatroon van Chinese klanten in Europa en andere toeristische gebieden zijn minder beïnvloed, maar met de steeds verdergaande reisrestricties, verwachten we dat dit ook verslechtert.” Hoe groot de financiële impact precies gaat zijn, daar doet Burberry geen uitspraken over.

Burberry blijft de eerder aangekondigde strategie uitvoeren. Het bedrijf blijft in contact met de lokale autoriteiten en de Chinese overheid, mede om de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers van het merk te waarborgen.