Cartier’s Watch & Jewellery initiative 2030 benoemd Vlaamse directeur: Iris van der Veken

De Vlaamse Iris van der Veken is benoemd tot uitvoerend directeur en secretaris generaal van het door Cartier, Richemont en Kering opgerichtte Watch & Jewellery initiative 2030 (WJI2030), zo blijkt uit een persbericht van Cartier.

Het Watch & Jewellery Initiative 2030 is in oktober 2021 opgezet door Cartier, met steun van Richemont en Kering, om samen tot zeventien ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) te komen. Sindsdien voegden ook merken als Chanel, Pandora en Swarovski bij het initiatief. Daarnaast maken de dochtermerken van Kering, waaronder bijvoorbeeld Gucci Watches, Boucheron en Pomellato vallen, er ook deel van uit.

Van der Veken heeft meer dan twintig jaar ervaring in de juwelen- en mode-industrie opgedaan, in rollen als uitvoerend directeur bij de Responsible Jewellery Council, hoofd bedrijfsvoering bij Ann Demeulemeester en Directeur en adviseur strategie maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Signet Jewelers Ltd. Ook is Van der Veken momenteel bestuurslid van ISEAL en Diamonds Do Good. Haar nieuwe positie bij Watch & Jewellery Initiative 2030 zal ze bekleden vanuit Genève. Binnenkort zal er een team worden samengesteld om haar nieuwe rol te ondersteunen.

In het persbericht meldt Van der Veken dat ze verheugd en vereerd is de rol op zich te mogen nemen: “Ik kijk ernaar uit (...) binnen de waardeketen om een collectieve impact te creëren en het consumentenvertrouwen te stimuleren. Ik geloof dat partnerschappen met meerdere stakeholders de duurzaamheidsagenda echt kunnen versnellen en dat rapportage over meetbare vooruitgang van cruciaal belang is om het vertrouwen en de transparantie te vergroten."

Marie-Claire Daveu, hoofd duurzaamheid and institutionele zaken van Kering deelt over Van der Veken’s benoeming: "Haar ervaring met strategische partnerschappen, diepgaande internationale ervaring met duurzaamheid in de productieketens van juwelen en mode en haar passie voor het opbouwen van collectieve impact via de zeventien ‘Duurzame Doelstellingen’ maken van haar een sterke leider."