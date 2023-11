Dille & Kamille, Bever, Xandres en Freitag kiezen (opnieuw) voor Green Friday

In aanloop naar Black Friday zijn er weer verschillende namen uit de winkelstraat die niet mee doen aan het uit Amerika overgewaaide koopjesfestijn.

Dille & Kamille sluit 24 november de deuren van alle winkels in Nederland, België en Duitsland evenals de webshop. "Het is bij Dille & Kamille geen Black Friday, maar Green Friday," schrijft het bedrijf op zijn website. "Een dag waarop we extra aandacht besteden aan de natuur. (..) We gaan helpen met de aanplant van zestien voedselbossen in Nederland, in samenwerking met Stichting Voedselbosbouw (..)."

Buitenwinkel Bever kiest eveneens voor een alternatief. Voor de derde jaar op rij organiseren ze 'For Future Fridays'. Consumenten kunnen in 37 winkels in Nederland terecht voor advies over verzorging, onderhoud en reparatie van producten.

Albert Scholte, CEO Bever zei daarover in het persbericht: “(..)Door klanten zelf een rol te geven bij onderhoud en reparatie, hopen we een gedrangsverandering teweeg te brengen. We hopen dat mensen beter gaan nadenken over hun eigen bijdrage aan de textiel-afvalberg en hoe ze die kunnen verkleinen door in de toekomst duurzamere keuzes te maken. En daar helpen we ze graag bij.”

Xandres sluit eveneens de winkels en webshop. Consumenten kunnen in aanloop naar Black Friday hun kledingstukken binnenbrengen bij het Belgische modemerk voor gratis herstellingen in het atelier. De inzamelactie loopt tot en met 22 november.

24 november worden verschillende workshops en talks georganiseerd in het Xandres atelier in Destelbergen, zo meldt het merk in een persbericht. "Dit om bewustzijn rond duurzaamheid en slow fashion te organiseren, aldus Xandres.

SUSTAINABLE NOVEMBER BIJ XANDRES: SHOP BEWUST, KOESTER, HERSTEL|Een exclusief initiatief in aanloop naar Green Friday Credits: FW23 Xandres

Tassenmerk Freitag zet zich eveneens af tegen Black Friday. Op 24 november kunnen consumenten geen tas kopen in de winkels van het merk, want de kassa's zullen gesloten zijn. In plaats van een tas kopen kunnen consumenten twee weken lang gratis een tas lenen. Daarmee wil Freitag duidelijk maken dat 'de toekomst ligt in duurzame, hulpbronnen besparende producten en circulaire vormen van consumptie: lenen in plaats van kopen, gebruiken in plaats van bezitten', zo schrijft het in een persbericht.

Bij Zwitsers merk Freitag kan op Black/Green Friday alleen een tas gehuurd worden, niet gekocht. Credits: Freitag

Ook ReShare Store kiest voor Green Friday. "Kom je deze week bij de ReShare Store? Dan kan je bij het afrekenen een bedrag naar keuze doneren aan Trees For All (een organisatie die bomen plant en bossen bossen voor een beter klimaat, red.) Zo kan je CO2 compenseren en een positieve bijdrage leveren aan het klimaat," zo klinkt het in een persbericht. Leger des Heils ReShare doneert deze vrijdag voor elk van haar medewerkers een boom via Trees For All.

Momenteel zijn er vijftien ReShare winkels in Nederland, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Tilburg, Breda en Groningen.

ReShare Store Green Friday Trees For All Credits: Reshare Store

Opkomst van Green Friday en Circular Monday als duurzamere alternatieven voor Black Friday

“Het bewustzijn rond de impact van consumentisme heeft geleid tot (groeiende) initiatieven zoals ‘Green Friday’ en ‘Circular Monday’.” zo schrijft het Belgische duurzame modeplatform Cosh! in een persbericht. “Deze alternatieve evenementen, voor het eerst gelanceerd bij Cosh! in 2020, richten zich op verantwoord winkelen en sporen consumenten aan om bewuste keuzes te maken. Green Friday moedigt aan om na te denken over de herkomst van producten, de arbeidsomstandigheden van de mensen die ze maken, en de impact van de productie op het milieu en je eigen leven.”

Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie laat in het bericht van Cosh weten dat de Belgische organisatie ziet dat steeds minder zelfstandige modehandelaars korting geven. “Korting geven midden in het verkoopseizoen is nu eenmaal niet haalbaar, al zeker niet na de opeenvolgende crisissen die het bijzonder moeilijk maakten voor de sector. Consumenten weten dat ze bij hun lokale moderetailer eerlijke prijzen krijgen zonder kunstmatig opgedreven kortingen en hechten dan ook belang aan die geloofwaardigheid. Zelfstandige handelaars zetten dan ook liever in op goede doelen en dragen zo hun steentje bij aan het ondersteunen van de maatschappij en het kracht bijzetten van de boodschap rond bewust shoppen,” aldus Delanghe.

Ook in België zijn er meerdere groene initiatieven van kleinere ondernemers en retailers.