Euro Shoe Group zet nieuwe stappen richting duurzaamheid

Euro Shoe Group, het moederbedrijf van schoenenketen Bristol, heeft nieuwe stappen richting meer duurzaamheid genomen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De holding gaat haar papierverbruik flink terugschroeven.

Vanaf dit najaar verdwijnen grotendeels alle papierproppen uit de schoenen van de heren-en damescollecties: een besparing van 37.500 kilo papier. Het bedrijf begon met het proberen van alternatieven voor de papierproppen, met resultaat: “Sinds februari lieten we al zo’n 20.000 paar sneakers en veterschoenen transporteren zonder papierproppen”, zegt Elise Vanaudenhove, CEO bij Euro Shoe Group. “De schoenen zonder papierproppen werden in ons distributiecentrum in Beringen positief onthaald en ook van onze shopmanagers kregen we de feedback dat dit praktischer was én dat de schoenen hun vorm behielden. Dat overtuigde ons om dit proefproject verder uit te werken.”

Vanaf het winterseizoen van 2020 zal de proef vervolgd worden met 500.000 paar schoenen, deze schoenen zullen geen papierproppen meer krijgen. Aangezien de CO2-uitstoot bij de productie van papier op zo’n 500 gram per kg papier ligt, betekent dit ook een vermindering van de CO2-uitstoot met 18.750 kg, aldus het persbericht. Ook met het papier dat gebruikt wordt, springt Euro Shoe Group verantwoord om, legt Vanaudenhove uit: “Het papier en karton dat we toch nog gebruiken, komt van de filialen terug naar ons hoofdkantoor. Daar hebben we twee papierpersen die het afval bundelen en klaarmaken zodat onze recyclage partner het kan oppikken.”