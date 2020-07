Faillissement voor Nederlands damesmerk Mara May

Mara May Fashion Group B.V., het bedrijf achter het Nederlandse modemerk Mara May, is failliet verklaard. Dit bevestigt mede-eigenaar Hubert Heldring - van Schaijk telefonisch aan FashionUnited. Als curator is Daniel de Haan van CMS Advocaten aangesteld.

Damesmerk Mara May werd eind 2018 overgenomen door Hubert Heldring - Van Schaijk en Faye Kollmann. Het merk kwam in handen van de twee nadat Tjalling Heldring, de oom van Heldring - Van Schaijk, het merk niet meer verder kon zetten vanwege privéomstandigheden. Het merk staat bekend om de klassieke uitstraling en de bonnetterie van onder andere vesten, pullovers en jurken.

Mara May Fashion Group B.V. failliet verklaard

Het merk werd 17 jaar geleden opgericht onder de naam La Met door bekende moderetailers Clous Mode uit Den Bosch, Rinsma Modeplein in Gorredijk en Heldring Mode in Emmen. “De retailers wilden een exclusief merk hebben waar ze een hoog marge op hadden. Na ongeveer tien jaar stapten meerdere retailers uit het merk doordat de markt was veranderd en de hoge aantallen in de productie en verkoop niet haalbaar meer waren. Toen werd het verder gezet als Mara May en werden de collecties ook aan externe partijen verkocht.

Beeld: Mara May