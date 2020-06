FNG gaat reorganiseren: intentie tot collectief ontslag en sluiting maximaal 47 winkels

FNG NV gaat de Belgische activiteiten reorganiseren. Voor diverse FNG vennootschappen is ook bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. De modegroep meldt dit op maandagochtend in een persbericht. De voorgenomen herstructurering houdt ook de intentie tot een collectief ontslag in en sluiting van maximaal 47 winkels uit het portfolio. “Een herstructurering is nodig om met een sterker bedrijf de activiteiten op een duurzame manier te kunnen voortzetten,” aldus het bericht.

De groep, die in het boekjaar 2019 een verlies leed van 292 miljoen euro, geeft aan maatregelen te moeten nemen om de liquiditeit van het bedrijf te verzekeren en de schuldenlast te verminderen en/of te spreiden. De schuldenlast is tot boven de 700 miljoen gestegen.

FNG vraagt voor diverse vennootschappen bescherming tegen schuldeisers aan

Het huidige herstelplan houdt de intentie in om maximaal 30 winkels te sluiten van de formules Brantano, Boutik by Brantano en Concept Fashion. Alle 17 winkels van Fred & Ginger en Ginger zullen sluiten. “Deze sluitingen zouden het mogelijk moeten maken om de rendabiliteit van de Belgische activiteiten te verhogen en zoveel mogelijk werkgelegenheid te vrijwaren,” aldus het bericht. Ook wordt op het hoofdkantoor in Mechelen geherstructureerd. Ongeveer 25 procent van de werknemers in België kunnen door het herstelplan hun baan verliezen, zo is te lezen in het plan. Het gaat om 287 medewerkers.

“We begrijpen heel goed dat deze aankondiging hard aankomt bij onze medewerkers,” aldus interim- CEO Yves Pollé, in het persbericht. "Deze maatregelen zijn moeilijk en pijnlijk, maar noodzakelijk om nieuwe financiële middelen voor de groep te vinden en het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen. Door de focus te leggen op de sterktes van het bedrijf en te streven naar een meer efficiënte organisatie, willen wij onze medewerkers een realistische toekomst voor het bedrijf bieden en een belangrijke modespeler blijven.”

FNG presenteert herstelplan: bescherming van schuldeisers, intentie tot collectief ontslag en bijna 50 winkelsluitingen

FNG heeft voor zover bekend 500 winkels in het portfolio en 10 eigen merken. Begin dit jaar kondigt het bedrijf al aan zich te focussen op een digital first strategie. Dit betekent dat alle Nederlandse Promiss-winkels de deuren zouden sluiten en het gros van de Nederlandse Steps-winkels. Het komt neer op 52 winkels die dicht gaan. Enkele maanden na deze bekendmaking vraagt het bedrijf uitstel aan de obligatiehouders. Het bedrijf wil de betaling van de schuldeisers gedeeltelijk uitstellen. In eerste instantie vraagt het hiervoor drie maanden de tijd, maar later wordt dit verschoven naar het einde van 2020. De eerste groep obligatiehouders heeft hier inmiddels mee ingestemd.

In mei stapt een van de oorspronkelijke drie oprichters, CEO Dieter Penninckx, op bij het bedrijf. ‘Medische redenen’ worden opgegeven voor zijn vertrek. Hij wordt in eerste instantie vervangen door Manu Bracke, ook een van de oorspronkelijke oprichters en COO van FNG. Nog geen maand na de aanstelling van Bracke wordt een nieuwe CEO aangekondigd: Yves Pollé. Pollé schijnt als transitiemanager te zullen fungeren bij FNG en zal het herstelplan van de groep moeten uitvoeren.

Ondertussen loopt er ook nog een onderzoek naar FNG door de beurswaakhond FMSA. Transacties die gemaakt zijn in eerdere boekjaren worden onder de loep genomen en FNG moet extra informatie aanleveren. Informatie waar het op dat moment niet over beschikt. FMSA besluit daarom de handel in het aandeel van FNG tijdelijk te schorsen.

Ook de cijfers die FNG op 11 juni publiceert over het boekjaar 2019 zijn niet rooskleurig. Het bedrijf duikt met 292 miljoen euro in het rood en ondanks de omzetstijging die in eerste instantie genoteerd wordt, blijkt dit alleen mogelijk te zijn door de overnames van de Henkelman Groep en de Ellos Group. Zonder die overnames is de omzet bij FNG namelijk met 5,3 procent gedaald.

De komst van het herstelplan wat op maandagochtend is gepresenteerd liet enige tijd op zich wachten. De vraag blijft: zal het de redding zijn van FNG?

Beeld: Brantano/FNG