H&M sluit wereldwijd 250 winkels

Hennes & Mauritz AB (H&M) zal volgend jaar 250 winkels wereldwijd sluiten, zo meldt het bedrijf in de bekendmaking van hun kwartaalcijfers. De Zweedse modegigant heeft het tijdens de coronacrisis erg zwaar gehad. Het is nog onduidelijk welke filialen het betreft.

In het derde kwartaal kampte het modebedrijf al met daling van de verkoopcijfers. Dit kwam voornamelijk doordat veel winkels wereldwijd moesten sluiten in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Eerder dit jaar sloot H&M al vijftig winkels, in totaal heeft het label wereldwijd ongeveer vijf duizend verkooppunten. Het plan is om meer in te zetten op online verkoopmogelijkheden. Onder de H&M Group vallen onder andere de winkels COS, Weekday, Monki en Arket en H&M.