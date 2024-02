Hakio krijgt kapitaalinjectiel van 4 miljoen euro, helpt modebedrijven verspilling tegen te gaan met AI

Deense startup Hakio, een forecasting platform op basis van AI, krijgt een kapitaalinjectie van 4 miljoen euro. Dit meldt het bedrijf op hun website. Met dit geld is het bedrijf van plan modebedrijven met behulp van algoritmes te assisteren in het maken van betere keuzes.

De Deense bedrijven People Ventures en Dreamcraft Ventures investeren 4 miljoen euro om het plan dat Hakio heeft voor modebedrijven te versnellen. Claus Zibrandtsen, Managing Partner bij People Ventures, deelt zijn enthousiasme:

"We vinden het geweldig om deel uit te maken van Hakio omdat we geloven dat zij de technologie en het team hebben om de toekomst van modeplanning aanzienlijk te veranderen. Ze bieden het potentieel om miljarden euro's te besparen die verloren gaan door slechte voorspellingen en om de manier waarop bedrijven werken te transformeren".

Simon Kristensen, CPO of Hakio deelt: "Door de nauwkeurigheid van verkoopvoorspellingen te verbeteren, dragen we bij aan het aanpakken van het urgente probleem van verspilling in de industrie. Met Hakio worden modebedrijven beter in het inschatten van de juiste hoeveelheden om op voorraad te houden, waardoor ze minder orders mislopen en minder kapitaal hoeven aan te spreken. Dat is een goede business case, want het staat gelijk aan meer liquide middelen en een hogere productbeschikbaarheid."

Vraagplanning is volgens Hakio een bekend pijnpunt voor modemerken. Het gevolg van een slechte vraagplanning leidt tot overtollige voorraden en kostbare stock-outs, aldus Hakio. "We ervaren dat veel modemerken veel ongebruikte gegevens beschikbaar hebben die we met geavanceerde algoritmen kunnen ontleden en zo veel nauwkeurigere voorspellingen kunnen doen over toekomstige verkopen", zegt Kristensen.

De kapitaalinjectie wordt ingezet om nieuwe medewerkers te werven en het platform te blijven ontwikkelen en verfijnen. De focus van het team ligt op het verfijnen van de functies voor huidige klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. Een greep uit het klantenportfolio van Hakio op dit moment: Jack & Jones, Vero Moda, Vila en Only.