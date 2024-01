Innovatie in de mode: klimaatorganisatie Parley lanceert investeringstak

Parley (Parley for the Oceans) lanceert een investeringspoot om materiaalinnovatie te ondersteunen. Dit meldt Business of Fashion (BOF). Parley maakt zich daarmee sterk voor een duurzamere toekomst van modeontwerp.

Parley, de milieuorganisatie die samenwerkt met merken als Adidas en Dior om plasticvervuiling om te zetten in productcomponenten, wil langetermijnfinanciering verstrekken aan start-ups van de volgende generatie. Te weten: die de milieu- en sociale problemen aanpakken die door plastic worden veroorzaakt.

Als het aan Parley ligt, is het bedrijf zelf degene die de volgende generatie bekend maakt met nieuw materiaal, zoals Bananatex. "We zien geen goede investeerders", zegt oprichter en CEO Cyrill Gutsch van Parley aan BOF. "Er is te veel invloed aan de verkeerde kant, die te snel op commercialisering aanstuurt en gedreven wordt door kortetermijnrendement."

Parley gebruikt kennis van toeleveringsketens en zijn sterke banden met ontwerpers om nieuwe materialen op de markt te brengen. De eerste investering van het bedrijf is in Bananatex, een vijf jaar oud bedrijf dat materiaal maakt van bananenplanten. Gutsch wil topontwerpers laten werken met dit materiaal.

CEO Gutsch heeft in het verleden de bananenplanten al geïntroduceerd bij Kim Jones, de herenmodeontwerper van Dior. Met het materiaal heeft Jones een jas gemaakt. "Ontwerpers in de modehuizen zijn voor ons min of meer de beste pleitbezorgers," aldus Gutsch tegen BOF. Parley werkte in het verleden met grote merken zoals Dior en Adidas om gerecycled materiaal te maken.

Parley is in 2012 opgericht door Cyrill Gutsch.