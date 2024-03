Zo ziet 's werelds grootste Pull&Bear-winkel in Rotterdam eruit

De Pull&Bear in Rotterdam aan de Lijnbaan 132 is geopend. Anders dan andere winkels van Inditex is deze niet alleen groter, maar ook "innovatief" inclusief “gedigitaliseerd concept dat veelzijdigheid naar een nieuw niveau tilt,” aldus een persbericht.

De winkel is tot in de puntjes gedigitaliseerd. De communicatie in de winkel is digitaal gepresenteerd via schermen en lichtbalken van polycarbonaat. Pull&Bear handhaaft het self-checkout systeem als onderdeel van het digitaliseringsproces. Wie iets wil ophalen of retouren kan dat ook zelf doen: de winkel heeft een geautomatiseerd ophaal- en retoursysteem voor online bestellingen. De winkel speelt in op generatie Z, vooral actief op TikTok. De paskamers bevatten een ruimte die is ontworpen om content te creëren op het videoplatform genaamd ‘Pull&Bear Room'.

Met een oppervlakte van zeventienhonderd vierkante meter is er veel speelruimte. Ter vergelijking: ruim zes maanden geleden opende de grootste winkel van Zara haar deuren in Rotterdam. Deze winkel heeft een oppervlakte van achthonderd vierkante meter.

Bekijk hieronder de eerste beelden van de nieuwe Pull&Bear winkel. Het interieur van de winkel combineert witte texturen, metallic afwerkingen en lichtgevende elementen. De winkel bevat een roltrap om de twee verdiepingen van de winkel met elkaar te verbinden.

