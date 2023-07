KVK: Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg tellen meest startende bedrijven

Het aantal inwoners dat in Groningen, Drenthe, Zeeland of Limburg een onderneming begint, stijgt harder dan in andere provincies, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Er is vooral een groei in de detailhandel en de bouw te zien.

De provincie Groningen noteert de grootste groei, namelijk 18 procent. Opvallend is dat men zich hier focust op de horecasector. In Zeeland ligt de focus op groot- en detailhandel, waar het aantal startende bedrijven met 14 procent toenam.

Gekeken naar de top tien branches met startende bedrijven, staat ‘webwinkels in kleding’ op nummer zes. In het tweede kwartaal van 2023 werden 1658 webwinkels in kleding gestart. ‘Webwinkels met een algemeen assortiment’ staat hier een plaats hoger. De Kamer van Koophandel ziet bij webwinkels in kleding en algemeen assortiment veel dynamiek.

"Dat het aantal bedrijven blijft groeien past in een lange trend. Het ruimtelijke patroon van deze groei is echter wel opvallend. Waar de groei in de Randstedelijke provincies stabiliseert, versnelt deze in de provincies daarbuiten. Dit gaat de tweedeling tussen stad en platteland tegen”, aldus Joris Knoben, Hoogleraar Strategie en Ondernemerschap, in het bericht.