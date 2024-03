Lululemon Athletica Inc. zet groeimomentum voort in boekjaar 2023

Lululemon Athletica Inc. schrijft opnieuw een groeijaar in de boeken. Het Canadese sportmodebedrijf eindigt 2023 met een sterke winst- en omzetgroei, blijkt uit het financieel rapport.

Lululemon overschrijft in het vierde kwartaal de omzetgrens van 3 miljard en groeit daarmee met bijna 20 procent naar een omzet van 9,6 miljard Canadese dollar (6,5 miljard euro) in boekjaar 2023. De internationale verkopen spelen een grote rol bij deze resultaten. De omzet stijgt internationaal namelijk met 54 procent, vergeleken met het jaar 2022. De Amerikaanse verkopen groeien 12 procent.

Ook de winst voor belastingen verbetert aanzienlijk. Zo noteert Lululemon ruim 600 miljoen Canadese dollar meer winst in het vierde kwartaal: 931,7 miljoen Canadese dollar. Daarmee kan de groei van de winst voor belastingen van het hele boekjaar niet achterblijven en noteert het Canadese sportmodebedrijf een winst van 2,2 miljard Canadese dollar, tegenover 1,3 miljard in 2022.

Het is dan ook geen verrassing dat ook de nettowinst van Lululemon flink is verbeterd. Het sportmodebedrijf groeit met een nettowinst van 669,5 miljoen Canadese dollar in het vierde kwartaal naar een nettowinst van 1,6 miljard Canadese dollar in boekjaar 2023. Dit is ruim 696 miljoen meer dan een jaar eerder.

Het volgende boekjaar zal voor Lululemon opnieuw in het teken van groei staan. Zo verwacht het bedrijf een omzetplus tussen de 9 en 10 procent voor het eerste kwartaal. Vooruitblikkend op heel 2024, verwacht Lululemon de omzetgrens van 10 miljard Canadese dollar te overschrijden, waarbij een omzetgroei van 10 tot 12 procent wordt verwacht.