Mango gaat samenwerking aan met universiteit in Madrid, geeft medewerkers duurzaamstraining

Het Spaanse modemerk Mango gaat zich verdiepen in duurzaamheid en slaat daarvoor de handen ineen met het Centro Superior de Diseño de Moda van de Universidad Politécnica de Madrid (de universiteit van Madrid). De twee tekenden een overeenkomst en zullen een trainingsprogramma ontwikkelen dat in 2024 zal beginnen.

Centro Superior de Diseño de Moda gaat 250 Mango-medewerkers trainen in duurzaamheid, zo maakt Mango bekend in een persbericht. Het doel is om ontwerpers en inkopers van alle Mango-lijnen te trainen op het gebied van bijvoorbeeld recyclingprocessen, de nieuwste ontwikkelingen en duurzamere materialen en vezels, certificeringen en etikettering, en de toepassing van circulariteitscriteria bij het ontwerpen van collecties.

Het trainen van de Mango-medewerkers is onderdeel van Mango’s strategie “om talent aan te trekken en te behouden bij Mango”. “In 2023 werd ons bedrijf door Forbes erkend als een van de beste werkgevers ter wereld, omdat het een aantrekkelijke en gedifferentieerde waardepropositie heeft, die we willen blijven promoten op basis van onze bedrijfswaarden, training en ontwikkeling, beloning en voordelen voor onze werknemers”, aldus Leila Rettali, Global Director of Talent and Organisational Development bij Mango, in het persbericht.

Daarnaast wil Mango relaties en samenwerkingen realiseren met instellingen die het doel hebben onderwijs te verbeteren en kennis te genereren. Mango wil bovendien ‘een grote stap’ voorwaarts zetten naar een duurzamer bedrijfsmodel.

Voor de Universidad Politécnica de Madrid is een van de doelen om ‘de samenleving te verbeteren door het genereren en overdragen van kennis en het opleiden van toekomstige professionals’. Om dat doel te bereiken, sluit de universiteit overeenkomsten met instellingen en bedrijven op het gebied van architectuur, sport en mode en techniek.