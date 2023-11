‘Miljoenenwinst voor Wibra in boekjaar 2022’

Discounter Wibra heeft 2022 goed afgesloten, zo melden onder andere Quote en Retailtrends. Het bedrijf schrijft een miljoenenwinst in de boeken, namelijk 6,5 miljoen euro.

Niet alleen de winst verbeterde, ook de omzet steeg in het boekjaar. In een jaar tijd ging de omzet van 129 miljoen naar 171 miljoen.

Wibra verbeterde in coronajaar 2021 ook al flink de resultaten, zo bleek al eerder. Het bedrijf liet de winst stijgen van 1,6 miljoen euro naar 5,2 miljoen euro. De omzet bleef destijds wel nagenoeg gelijk. De verbetering van de resultaten had ook deels te maken met de Belgische tak van het bedrijf die na een faillissement in 2020 afgeslankt werd voortgezet.