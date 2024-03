Next Plc brengt winst naar recordhoogte in 2023

De winst voor belastingen van Britse retailer Next Plc bereikt recordhoogten in boekjaar 2023. Uit het jaarrapport is af te leiden dat de winst voor belastingen met vijf procent naar 918 miljoen pond (1 miljard euro) stijgt. De groei wordt voornamelijk toegeschreven aan het succes in de online verkoop.

Online noteert Next Plc een winstgroei van 11 procent, tegenover 2 procent in de retail. Wat de wholesale- en franchise-activiteiten betreft, wordt hier een winstdaling van 1,2 procent genoteerd. Het operationele resultaat is een winst van 996 miljoen pond. De winst na belastingen eindigt op 702 miljoen pond.

Wat omzet betreft, groeit de Britse retailer met 5 procent in het online segment. In de stenen winkel blijven de verkopen gelijk aan het resultaat van een jaar eerder; 1,7 miljard pond. In totaal behaalt Next Plc 5,8 miljard pond aan omzet.

Deze resultaten geven vertrouwen in de toekomst. Next Plc verwacht in het volgende boekjaar een winstgroei van 4,6 procent naar 960 miljoen pond. Bovendien heeft het nieuwe groeimogelijkheden in het vizier: De Britse retailer wil het merk Next in het buitenland uitbreiden en de ontwikkeling van nieuwe merken en licenties voortzetten. Next Plc benadrukt dat de ‘overzeese activiteiten’ van Next online al ‘goede vooruitgang’ hebben geboekt. De omzet steeg hier 17 procent.