Omzet krimpt met 38 procent meldt Skechers

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het Q3 is gedaald. De omzet nam af met 3.9 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het Q3 bedraagt 64 miljoen dollar, tegen 103 miljoen dollar een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gekrompen naar 1,301 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf kromp naar 5 procent, vergeleken met 8 procent vorig jaar.

Skechers USA Inc. (NYSE: SKX) is een Amerikaans bedrijf dat zich toelegt op de productie en verkoop van alle soorten schoeisel voor mannen, vrouwen en kinderen. Het bedrijf is in 1992 opgericht door Robert Greenberg, de huidige uitvoerend directeur, en is gevestigd in Californië. De producten worden in meer dan 170 landen gedistribueerd via een netwerk van verkooppunten bestaande uit warenhuizen, schoenenwinkels, speciaalzaken, meer dan 3.000 Skechers eigen winkels en online. In 2018 had het bedrijf meer dan 11.800 werknemers en genereerde het een omzet van 4,64 miljard dollar.

Sinds 2020, heeft Skechers meer dan 13,100 werknemers, werkende in meer dan 3,800 winkels.

