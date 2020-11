Omzet neemt af met 7 procent meldt Adidas

Adidas heeft dinsdag de Q3 resultaten bekendgemaakt. De Q3 netto winst van het bedrijf is gekrompen. De omzet kromp met 7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het Q3 bedraagt 578 miljoen euro, vergeleken 644 miljoen euro een jaar eerder. De omzet kromp naar 5.964 miljoen euro. Vergeleken met 14 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gekrompen naar 13,3 procent.

Adidas AG (ETR: ADS) is een Duits sportkleding merk dat schoenen, kleding en accessoires ontwerpt en produceert en dat zijn hoofdkantoor heeft in Herzogenaurach, Duitsland. Het bedrijf werd in 1949 opgericht door Adolf Dassler. De Adidas Groep bestaat uit twee kenmerken: Adidas en Reebok en is ook eigenaar van TaylorMade. Naast sportschoenen produceert Adidas ook accessoires zoals tassen, shirts, horloges en brillen. De groep heeft wereldwijd meer dan 1400 merkwinkels.

Sinds 2020, heeft Adidas meer dan 59,500 werknemers, werkende in meer dan 1,200 winkels.

