Omzet neemt af met 5 procent meldt Abercrombie & Fitch

Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de omzet voor het Q3 is afgenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 5 procent gekrompen.

De netto winst van Abercrombie & Fitch voor het Q3 bedraagt 44 miljoen dollar, tegen 8 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde naar 820 miljoen dollar.

Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) is een Amerikaanse retailer die zich richt op casual wear voor jonge consumenten en is gevestigd in New Albany, Ohio. Het bedrijf heeft meer dan 865 winkels in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten, evenals e-commerce sites Abercrombie.com en Hollisterco.com. Naast Abercrombie & Fitch heeft het bedrijf nog drie andere merken: Abercrombie Kids, Hollister Co. en Gilly Hicks.

