Phase Eight kondigt debuut kindercollectie aan

De Britse moderetailer Phase Eight gaat voor het eerst kinderkleding uitbrengen. Het debuut staat eind deze maand gepland. Dit meldt het merk in een persbericht. Ook staat er een kindercollectie lentekleding in april gepland, en later dit jaar een uitgebreide zomercollectie voor kinderen.

De eerste collectie kindermode bestaat uit "mini-me" feestjurken passend bij de damescollectie, maar ook kleding voor bruiloften, communie- en doopfeesten. De kinderkleding collectie van Phase Eight zal via de webshop en in geselecteerde winkels verkrijgbaar zijn.

Sally Piasecki, product director bij Phase Eight deelt: "Bij Phase Eight zijn we altijd voorstander geweest van een tijdloze stijl. Met ons kinderkleding assortiment zijn we verheugd dat we nu prachtige evenement kleding kunnen aanbieden voor de meest dierbare momenten in het leven.” Piasecki voegt toe: "We zijn vooral enthousiast over onze schattige bloemenmeisjes- en mini bruidsmeisjes opties, omdat we nu met trots van top tot teen outfits kunnen bieden voor huwelijksfeesten."